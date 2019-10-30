搶攻素食商機！詹麵「薑燒番茄湯麵」挑戰消費者味蕾

2019-10-30 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／台北即時報導



新品「薑燒番茄湯麵」讓人暖心又暖胃。圖/詹麵提供 分享 facebook 近期即食麵市場方興未艾，除了藝人、歌手相繼投入外，電視名廚詹姆士自創品牌「詹麵」，開賣至今3個月銷量近百萬包，也交出亮眼成績單。今日活動搶先公開新品「薑燒番茄湯麵」，是款素食者也能吃湯麵，預計12月12日同步上市，以美食溫暖消費者味蕾。

全新「薑燒番茄湯麵」全素不辣，無添加人工香精及動物萃取成分，高湯以天然發酵豆瓣醬、薑麻油、番茄為基底，搭配13種漢方藥材慢燉，口感濃郁香醇，尾韻淡淡甜味讓人驚艷。想做出美味湯麵，「麵體」可謂箇中靈魂，詹姆士透露，當初研發「薑燒番茄湯麵」讓他傷透腦筋，究竟該選擇粗麵體的「日曬造波麵」，烹煮時間約4分半，口感Q彈帶勁，還是僅需2分半時間，但深受消費者喜愛的「方快麵」？詹姆士笑著說先讓他保密，等新品上市就會知道了，先保留給大家一個驚喜！

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看好零售商機，詹麵將推出小包裝「堅果辣沾麵」、「川麻拌麵」，預計12月初在全台7-11和全家便利商店現貨販售，方便想嚐鮮民眾食用。詹姆士分享，創立詹麵品牌初衷，最早是想將美味「詹醬」分享給朋友，耗時3年半研發製作，但考量民眾食用習慣，遂先推出詹麵吸引消費者，十分感謝大家支持。