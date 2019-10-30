美型輕巧PK專業大蒸氣量 手持掛燙機成差旅必備好幫手
2019-10-30 16:22
聯合報 記者黃筱晴
／即時報導
不管是為了方便日常收納，還是經常有攜帶旅行使用的需求，輕巧易使用的手持式掛燙機近來正流行！
外型精緻小巧，就像吹風機一樣的TWINBIRD美型蒸氣掛燙機，近期推出包括丁香紫、冰河藍、玫瑰粉、桃紅色4種繽紛馬卡龍新色，搭配同色系的立架與毛刷頭，各種材質的衣服、軟呢帽子、抱枕，甚至是羊毛衣、絲綢、西裝夾克等織物，都可輕鬆用它來撫平皺褶。
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TWINBIRD美型蒸氣掛燙機最大優勢就是470克超輕量，以及將水箱放在手柄內的人體工學設計，預熱時間也相當快速，不需燙衣板，按壓蒸氣按鈕一次會對衣服噴出0.2克蒸氣，噴出來的蒸氣還可以殺菌、消除異味。除了隨附立架方便隔熱、收納，機身也附有吊帶，可以與衣物掛在一起，隨手拿取使用，外出旅行也相當方便攜帶使用。
另外，法國SteamOne也針對經常出門旅行或商務出差的使用者推出手持式蒸氣掛燙機S-Nomad，具備獨家乾蒸氣技術與98度恆溫精準控溫，可輕鬆整燙各種材質衣物之外，亦可完美清理衣物表面上極細微污垢，快乾且不留痕跡，又不傷珍貴衣料。45秒快速加熱，鎖定按鍵可持續輸出均勻穩定蒸氣，還附有吸盤式衣物掛鉤以及萬用水瓶連接器，可自由替換任何水瓶，減少行李空間佔用。
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