全家限定！沐月Ｘ貓小姐Ms.Cat限量款櫻花梅酒 粉嫩登場

2019-10-30 15:20 聯合新聞網 聯合數位文創



圖 / 聯合數位文創提供（※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康） 分享 facebook

甜中帶酸的梅酒向來受到女性喜愛，入秋時分，特別適合在品飲梅酒暖暖身。聯合數位文創旗下貓系療癒圖文作家貓小姐Ms.Cat，繼大受貓奴喜愛、賣到全台缺貨的【沐月 貓小姐蜂蜜梅酒】，再次與沐月合作，限量推出【沐月 貓小姐櫻花梅酒】，淡雅櫻花色搭配可愛的貓咪，光看就令人陶醉。

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採集春季櫻花精華與夏季碩大飽滿的青梅，醞釀出秋季甜美微酸的滋味，醇甜細膩，適合搭配一個人獨處的時光、也適合與姐妹淘分享。顆顆飽滿的青梅，吸滿櫻花梅酒的淡雅酒香，同時又保有清脆口感，可以與櫻花梅酒一同享用，增添多層次風味。

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瓶身圖案取自貓小姐Ms.Cat作品《浮世貓繪 - 櫻木貓道》，附庸風雅的可愛貓咪們在櫻花樹下賞櫻休憩，療癒的畫風帶領貓奴們重返櫻花季的溫柔光景。

梅酒喝完後瓶身還能留下當隨身瓶，環保又具收藏價值，隨【沐月 貓小姐櫻花梅酒】附贈可愛手繪貓咪的玻璃小酒杯，適合盛裝淡淡粉紅色的櫻花梅酒，視覺與味覺同時兼顧。

【沐月 貓小姐櫻花梅酒】即日起於全家便利商店販售，數量有限，喜歡梅酒微醺風味的貓奴們，想要收藏可得加強腳步！更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐Ms.Cat」。

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