麥當勞宣布 11月6日起歡樂送、得來速不主動提供吸管
2019-10-30 14:13
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
為減輕對環境的負擔，台灣麥當勞今天宣布，自11月6日起，麥當勞歡樂送與得來速服務，將加入「冷飲直接喝」行列，不再主動提供吸管，邀消費者持續支持減塑，一起用行動保護環境。
台灣麥當勞自今年四月起，逐步推行「冷飲直接喝」，餐廳櫃台不再主動提供吸管，並同步變更冷飲杯蓋設計，鼓勵消費者直接就口飲用；相較於原杯蓋加吸管，新的冷飲杯蓋減少了3%-16%的塑膠使用量，經過半年的推廣，消費者支持度已超過90%，更有不少歡樂送與得來速消費者，主動表示不需要吸管。
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台灣麥當勞供應鏈管理副總裁林麗文表示，根據內部統計，今年7月至9月，麥當勞的吸管總用量比去年同期減少75%以上，代表這半年多來，已有越來越多消費者更具環保意識，並養成「直接喝」或「自備吸管」習慣，因此，麥當勞決定再進一步，自11月6日起，將「冷飲直接喝」推行至全台麥當勞歡樂送與得來速。若消費者仍有吸管需求，可於得來速取餐窗口索取，或歡樂送網路訂餐備註欄說明，麥當勞將提供備用之紙吸管。
此外，台灣麥當勞持續透過不同的營運設計落實環保。十月起，經典產品「勁辣鷄腿堡」、「嫩煎鷄腿堡」與「千島黃金蝦堡」的包裝，陸續自紙盒改為「四合一包裝紙」，減少包材但功能不減，相較於原本的紙盒，預計可減少81%的紙漿使用量。
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