謝金燕辣秀美腿 性感雪紡紗IU、隋棠也好愛
2019-10-30 13:55
聯合報 記者吳曉涵
／即時報導
時尚品牌Blumarine今年秋冬推出一系列花卉主題的服飾，無論是搭配透膚雪紡紗或是亮片、豹紋點綴，都展現出魅惑女人味。這股浪漫氣息也感染了不少名人，像是韓國女星IU、謝金燕、隋棠等人，都搶穿Blumarine秋冬花卉主題單品，大秀優雅品味。
IU今年主演韓劇「德魯納酒店」蔚為話題，劇中穿搭更是備受粉絲討論，每個人都超想擁有她所飾演的「滿月」社長的衣櫃。她在戲裡換穿Blumarine秋冬桃紅玫瑰印花上衣與紫藤花卉系列洋裝，性感甜美又輕熟火辣。而謝金燕則是穿上Blumarine秋冬紅色玫瑰印花透膚雪紡洋裝於巴黎街頭拍攝時尚照，蛇紋膝上靴更是為美腿大加分，還搭配軍綠大衣示範冬日裡的帥氣雪紡look，就算跟隋棠撞衫也無妨。
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除了搭配雪紡材質之外，Blumarine秋冬系列也運用刺繡方式打造花卉裝飾襯衫、牛仔褲。清新粉嫩的色調配上俏麗的花朵，少女心完全藏不住。
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