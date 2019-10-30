全球獨家台灣才有！迪士尼「冰雪奇緣2」超Q雪寶招手帽 11/01影城開賣
2019-10-30 13:17
聯合報 記者 柯意如
／即時報導
最受小朋友期待的迪士尼動畫續集「冰雪奇緣2」11/21上映，各品牌可愛聯名商品近日紛紛現身，鐵粉最期待的「冰雪奇緣2」電影套票贈品組近日也在影城公布，威秀影城與迪士尼合作推出電影套票與可愛周邊，其中全球唯一的「雪寶招手帽」是迪士尼首發，只有台灣才有！11/01(五)全台威秀限量開賣，數量有限賣完為止，粉絲快筆記！
毛茸茸「雪寶招手帽」造型俏皮，輕壓一下底部空氣球就能揮手，配戴者可隨著音樂節拍舞動，可愛爆炸超欠買；搭配續集最新預告中出現的秋季楓葉元素，「雪寶玩偶電影套餐」內含楓葉雪寶玩偶，17cm的Q版造型鐵粉必收，雪寶頭上還有勾環可當做包包吊飾，相當實用。威秀影城首波「冰雪奇緣2」限量商品預售時間，於11/01(五)開賣，商品資訊與活動詳情可上威秀官方粉絲團查詢。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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哪裡買
全台威秀影城11/01(五)上市
「冰雪奇緣2雪寶玩偶電影套餐」
內容：1個楓葉雪寶玩偶＋1杯電影杯飲料
套餐參考售價：499
「雪寶招手帽電影套票」一般版
內容：1張電影票+1個雪寶招手帽
套票參考售價：599
「雪寶招手帽電影套票」豪華版
內容：1張電影票+1個雪寶招手帽+1個楓葉雪寶玩偶+1杯電影杯飲料
贈送獨家「伸縮雪寶鑰匙圈」(送完為止)
套票參考售價：999
套票為限量商品，數量有限賣完為止，活動內容與售價如有更動以威秀影城官方與影城現場實際公布為準
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