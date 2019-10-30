必搶！6200元入手絕美Dior皮革手拿包 內附招桃花唇膏

2019-10-30 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



想要用不到萬元的價格，入手Dior迪奧精品包嗎？那就快鎖定「迪奧藍星唇膏珠寶盒HAPPY2020花火限量版」禮盒，最大亮點就是有宛如手拿包的迪奧包款，超迷人的精緻皮革，搭配宛如煙火般的金燦印花，大大的DIOR Logo也躍然於上，禮盒內含藍星唇膏#999，霸氣的正紅色，上班擦夠吸睛，跑趴用也能招桃花。

唇膏珠寶盒內還搭配#028桃氣玫瑰、#080魅紅笑靨、#520好心情、#666溫柔之吻，與#999柔霧正紅共5色唇芯可以替換，涵蓋柔霧、緞光等兩種材質，粉嫩或霸氣顏色均有，一盒滿足所有需求。

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