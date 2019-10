Sisley總裁訪台 秀帥氣濃密髮分享「髮肌保養」新美學

2019-10-30 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 /台北即時報導



歡慶髮肌保養新品牌-HAIR RITUEL by Sisley上市一周年,Sisley全球總裁菲利普・多納諾(Mr.Philippe d’Ornano)近日特地來台,分享髮肌及頭髮護理這個全球正當紅的美容新顯學。

菲利普・多納諾指出,過去大家注重臉部保養,經常忽略髮肌和髮絲的保養。但研究指出,頭皮肌膚的老化是臉部的6倍。加上現代人生活形態的改變,如壓力、疲勞、空氣品質、飲食不均等,以及對頭髮造型的需求,如吹、整、染、燙的普及,都會影響到髮肌的健康。

VVIP 會員限定! 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞,抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚,當您看到優質新聞,即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章,且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計,共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次,每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完,亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助,中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完,同等有一次抽 獎機會,分30天把金幣發完,同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用,不能折現、亦不能另作其他用途;活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後,可以參加活動抽獎,並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎:U利點數 200 元, 500 位

灌溉獎:現金獎 5000 元,共 20 位

成長獎:iPhone 11 (64G),共 2 位 活動結束後,將由系統抽出得獎者,於 11/30 前公佈得獎名單,並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高 × 提醒:您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」,以活動金幣贊助該篇文章,支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助,中獎機率越高!

另一方面,大家追求頭髮健康的意識也越來越強烈,除了秀髮表面的美麗外,同時也重視髮肌的舒適感和潔淨感。

菲利普・多納諾透露,HAIR RITUEL by Sisley是經過超過7年不斷創新與研發,才推出的髮肌美髮新品牌,不僅在全球保養品市場引爆開始關注髮肌健康的新美學意識外,更訴求精準針對「賦活髮根生命力」和「強韌髮絲結構」二大髮肌養護關鍵。

除了多款髮肌和美髮產品外,HAIR RITUEL by Sisley也推出「頂級智慧科技髮肌檢測儀」,將高科技技術運用在髮肌檢測中,可檢測髮肌的角質平整性,敏感性,髮絲密度,髮肌保水度,毛孔狀況,也可以檢測髮絲的直徑,毛鱗片狀況,能夠進一步針對個人髮肌健康提供更加合適的護理和服務。