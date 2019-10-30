拚賺奶粉錢！趙又廷不只代言BOSS還跨刀設計

2019-10-30 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



先前接受媒體訪問時，表示自己還在學習當爸爸的趙又廷，真的是卯起來賺奶粉錢，不僅一邊忙拍戲，還要跨刀為自己代言的BOSS共同構思出迷你系列，並親自上陣演繹。

在上一季，小孩還沒出生前，趙又廷就先成為時尚品牌BOSS的「Man of Today」大中華區代言人，並首度跨界與首席品牌官Ingo Wilts合作，推出 Luxury Travel迷你系列，由於迴響不錯，因此在這季再度聯手。全新的Luxury Travel迷你系列，延續第一季聯名系列的理念，但趙又廷從他所投入的公益活動「光合時刻」擷取靈感，期望每個人都能像植物一樣進行光合作用，將負能量轉換成正面想法，自我充實並享受生活。總共16件單品的Luxury Travel系列，採用與光合作用過程相關的薑黃色、橄欖綠、森林灰色調，以及源於自然界中不規則幾何圖形成為主題圖案。

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而且，在前幾日於上海舉辦的BOSS 2020早秋時尚大秀時，趙又廷就率先穿上了這系列中的橄欖綠西裝現身，這告西裝以彈性面料製作，融合招牌剪裁，襯裡則採用獨有的不規則幾何圖案，藉由他的詮釋對消費者更具說服力。其他的特色單品還包括了森林灰羊毛混紡飛行外套，以絎縫手法呈現不規則幾何圖形；以及高領針織衫使用不規則主題圖案。另外，配件的背包以高級義大利皮革打造、灰色棒球帽和山羊絨圍巾，同樣點綴BOSS x 趙又廷簽名字樣。