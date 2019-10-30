徐旭東：SOGO帶頭東區一起發 信義A13耶誕前開出

2019-10-30 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



遠東SOGO今天舉辦32周年慶造勢活動，遠東集團徐旭東親自率領主管激勵各店上千名員工士氣，徐旭東表示，SOGO周年慶扮演很重要的角色，是集團重要的支柱，但今年更重要的不只SOGO，還串連160家商圈鄰居，SOGO要把整個東區一起帶動、一起發。關於遠百信義A13的開幕時程，徐旭東明確指出，今年耶誕節前會開出。

今年1～9月SOGO業績微幅成長1%。徐旭東表示，雖然市場稍許變差，但我們業績沒有下降還有上升，希望今年SOGO周年慶做到108億持續挹注成長。我們在台灣整個零售業，算表現不差的企業，且跟其他地區零售相比，台灣還算是在「衝衝衝」。

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徐旭東談到遠百信義A13說，很好，我們很快會開出來，因為我們一直感覺到好還要再好，一直在調整當中，希望開出時是十全十美。遠百信義A13由兒子徐國安親自操盤，被問對兒子的期許？徐旭東說，有很大期許，希望成為整個台北最新最時髦的百貨。