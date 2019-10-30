想交日本男、女友？網家Bibian比比昂跨境電商能幫你
網路家庭（8044）再發表雙11購物節布局，今（30）日宣布推出「Bibian比比昂跨境電商服務」，連結日本Amazon、Akachan、Loft等網站，提供多種跨境真人代標代購服務。網家表示，為慶祝雙11活動盛大開跑，Bibian比比昂乘勢將祭出上線慶同歡，包括國際運費優惠一公斤最低88元起、日本男女友出租服務，及東京排隊甜點名店代購等四波獨家活動。
網家執行長蔡凱文表示， 這次推出Bibian比比昂跨境電商服務，主要集中在日本的食品特產、時尚流行、生活家電等三大類別，透過代買服務，消費者只要在台灣即可品嘗到東京在地的甜點美食，對不懂日語或無法經常出國的消費者來說，非常便利。網家持續提供全方位的購物體驗，增加日本和美國各類海外商品的選擇，相信將引發新一波的海外商品熱潮。
比比昂跨境電商服務目前在日本東京、新加坡，以及美國紐約、加州等地，皆設有國際物流倉儲中心，透過自創金物流及理賠制度，期望降低消費者海外購買風險，國際空運最快四天就能抵台。此外，網家也在其上線慶期間，主打一到三折以下的國際運費，每公斤日本海運88元、日本空運100元、美國空運200元，並限時推出網家會員登入送日幣300元的優惠活動。
因應雙11到來，比比昂也推出限時活動「預約日本交友」服務，集合日本新世代票選最受歡迎的「代購日本女友／男友服務」，由比比昂協助聯繫，要讓消費者雙11不孤單。網家表示，未來預計開放歐洲代購服務，目標要為台灣的跨境電商服務，寫下新里程碑。
Bibian比比昂精選七大討論度夯的日本在地伴手禮名店，於11月7日到13日，連續七天獨家開賣日本限定的「東京超人氣甜點」，其中以充滿切達起司與濃郁奶油香，具甜鹹口感的起司巧克力漢堡啟動線上首賣，接續熱賣綜合口味派塔、年輪蛋糕、布朗尼夾心千層脆餅，還有IG熱門打卡甜點的鬱金香玫瑰花朵餅乾、草莓花束餅乾。天天出動專人現場排隊代買，每日限量50組，日本空運直送，縮短等待時間，讓消費者最快三天拿到手。
此外，鎖定台灣人喜愛日本商品的購買力不斷攀升，結合日本樂天在日本超過六成的業績占比，比比昂推薦日本樂天銷售冠軍膠原蛋白粉、日本必買藥妝B26維他命、攜帶型乳酸漱口水等，及日本家電則以多功能離子夾、美型輕巧的蒸氣掛燙機等為熱銷商品。其中，無線吸塵器價差千元以上，日本樂天站上擁有超過4萬間商店、上億件日本商品，比比昂皆可代購。
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