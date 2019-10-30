G-Shock有多夯？百億身價董座、韓流巨星都愛用

2019-10-30 11:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



名人愛戴高檔腕表不是什麼新鮮事，不過近期星宇航空創辦人暨董事長的張國煒，以及在3,000位粉絲簇擁下光榮退伍的GD權志龍，都選擇了相對平價的G-Shcok當作陪伴他們工作時，不可缺少的夥伴，讓人大感意外。

被媒體形容上演了「王子復仇記」的星宇航空董事長張國煒，日前親自從德國把所購買的飛機駕駛回台，將投入明年營運的星宇航空機隊。而他直率又草根性的發言，常引起網友討論，因此被封為網紅董事長，特別是當張國煒從飛機艙踏出後，穿的不是西裝，卻是橘色工作服，手上戴的更不是百萬名表，而是受薪階級都買得起的G-Shock。這位身價超過百億元的董座，不只會親自開飛機，作風也很親民，所以張國煒挑選的表款就是GPW-1000RG-1A飛行表，屬於專為飛行員設計的GRAVITYMASTER系列，特別增加抗重力與離心力的設計，訂價不到3萬元。

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