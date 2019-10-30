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G-Shock有多夯？百億身價董座、韓流巨星都愛用

2019-10-30 11:17聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

名人愛戴高檔腕表不是什麼新鮮事，不過近期星宇航空創辦人暨董事長的張國煒，以及在3,000位粉絲簇擁下光榮退伍的GD權志龍，都選擇了相對平價的G-Shcok當作陪伴他們工作時，不可缺少的夥伴，讓人大感意外。

被媒體形容上演了「王子復仇記」的星宇航空董事長張國煒，日前親自從德國把所購買的飛機駕駛回台，將投入明年營運的星宇航空機隊。而他直率又草根性的發言，常引起網友討論，因此被封為網紅董事長，特別是當張國煒從飛機艙踏出後，穿的不是西裝，卻是橘色工作服，手上戴的更不是百萬名表，而是受薪階級都買得起的G-Shock。這位身價超過百億元的董座，不只會親自開飛機，作風也很親民，所以張國煒挑選的表款就是GPW-1000RG-1A飛行表，屬於專為飛行員設計的GRAVITYMASTER系列，特別增加抗重力與離心力的設計，訂價不到3萬元。

另外，一舉一動都備受粉絲關注的GD權志龍也在日前退伍了，在現場近3,000名歌迷的呼喊下，他身穿迷彩軍裝向守候的群眾與媒體喊話，眼尖的人更會發現，他手上戴的也是G-Shock表。在當兵前本來就是時尚寵兒的GD權志龍，擅長混搭與駕馭不同風格，更有網友封他為「時尚品牌救世主」，因此他愛用的單品都會被搶購一空。而GD權志龍在退伍當天配戴的BIG G GA-110系列腕表，具有數位與指針的雙顯示功能，還帶有抗磁功能。不論是張國煒還是GD權志龍所選用的G-Shock皆是以功能性導向為主，顯見了品牌在強悍、防撞和實用的領域裡，深植人心。

G-Shock GPW-1000RG-1A飛行表，29,000元。圖／Casio...
G-Shock GPW-1000RG-1A飛行表，29,000元。圖／Casio提供
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光榮退伍的GD權志龍身穿迷彩服配戴了G-Shock BIG G GA-110系列...
光榮退伍的GD權志龍身穿迷彩服配戴了G-Shock BIG G GA-110系列腕表，度過他的軍旅生涯。圖／摘自微博
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G-Shock BIG G GA-110系列腕表，4,200元。圖／Casio提...
G-Shock BIG G GA-110系列腕表，4,200元。圖／Casio提供
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星宇航空創辦人暨董事長張國煒，以橘色工作服搭配G-Shock GPW-1000R...
星宇航空創辦人暨董事長張國煒，以橘色工作服搭配G-Shock GPW-1000RG-1A飛行表。圖／星宇航空提供
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