超吸「驚」！ 珠寶盒法式點心坊推萬聖節Kuso蛋糕
2019-10-30 11:05
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
萬聖節在台灣彷彿是小朋友的第二個兒童節，在這不給糖就搗蛋的節日，爸媽也都會用心地裝扮自家小孩，boîte à bijoux珠寶盒法式點心坊(以下簡稱珠寶盒)，也應景推出小鬼頭慕斯蛋糕、萬聖節造型餅乾，即日起至10/31於三家門市同步上市。同時，位於台北遠企旁的珠寶盒安和店最近改裝開幕，並精心設計推出使用小農食材的創意料理、飲料與甜點。
珠寶盒「小鬼頭慕斯蛋糕」有大小朋友都喜歡的開心果慕斯、覆盆子棉花糖、覆盆子果醬，內餡還加入柳橙餡、紅酒莓果凍等製作而成，口感層次豐富，最吸「驚」的是蛋糕上宛如大腦的覆盆子棉花糖，插著巧克力刀，搞怪又有趣；共有3種造型的萬聖節造型餅乾，包括俏皮的小精靈、與吸血聯想的蝙蝠、埃及金字塔竄出的木乃伊，一個個造型的手繪糖霜餅乾，有巧克力和楓糖兩種口味，最適合送給搗蛋的小鬼們。
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此外，今年以新店型登場的珠寶盒安和店，室外、室外空間大改裝，外圍庭院區設計採用大幅採光，讓品嘗下午茶幸福又療癒，座位也從原來的12席，擴增到24席，除朋友慶生，也適合公司舉辦小型餐敘或活動。安和店也為重新開幕祭出全新菜單，像是野菜十穀米拌飯、蒙特岱拉開心果火腿三明治等多款餐點，皆使用台灣在地小農食材，精心現做的自然風味料理。飲料中，也推出別出心裁的咖啡柑橘通寧。另外，內用限定的蘋果香頌佐冰淇淋、自家製紅豆奶油甘酒厚吐司，是門市用餐不能錯過的限定餐點。
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