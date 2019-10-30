她在好市多買可頌 驚見盒中藏「咬一半」麵包怒發文

2019-10-30 12:10 聯合新聞網 綜合報導



有網友到好市多購買可頌，在吃的時候發現當中竟有「咬一半」的麵包。圖擷自 爆怨公社 分享 facebook

美式大賣場好市多提供試吃服務，但卻有沒有公德心的民眾「試吃」要販賣的商品。有位台中媽媽到好市多購買一盒「檸檬奶酪可頌」，回家準備開心享用時，卻發現其中一塊被咬了一半，生氣發文：「真心覺得不要臉！」

這位媽媽29日在「爆怨公社」發文，她購買一盒「檸檬乳酪可頌」，回家大快朵頤時，發現其中有塊可頌竟然被吃了一半，而且由於包裝的關係，麵包間彼此疊在一起，因此購買時也沒注意到。

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原po生氣的表示，偷吃麵包的人「真心覺得不要臉」，竟然吃一半藏起來非常沒有道德。其他網友也留言說：「偷吃的人，真的很缺德」、「有錢辦卡沒錢買回家？？？」、「奇怪，在超商偷吃是竊盜，怎在好X多都變成正常行為了」、「食物退換貨真的不該再賣。不然食物類就不要給退 ，已經影響下一個客人了，太過分。」