沙塵來了！鄭明典：北部明緩和 中南部再延續1到2天

2019-10-30 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 /台北即時報導



大陸沙塵暴揚起的沙塵向東南方傳輸，今天開始影響台灣，中央氣象局副局長鄭明典表示，沙塵影響以今天最嚴重，明天會有乾淨空氣進來，降雨增多，也會有沖刷作用，減少沙塵。不過，中南部因位處背風面，鄭明典表示，中南部沙塵沈澱、擴散比較慢，預計會再影響一、二天，但濃度不會太高。

鄭明典表示，最近大陸華北地區天氣比較乾燥，雖然現在還不是真正的沙塵暴季節，但因為最近的乾旱，風大就比較容易有揚沙現象，而揚沙現象嚴重一點，就成為沙塵暴。

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鄭明典說，沙塵被揚起之後，又隨著氣流往外擴散，原本這個季節是由西往東傳播，所以主要影響應該是韓國跟日本，但是這次大陸冷高壓比較偏南，所以把沙塵帶到台灣，再加上這段時間，水氣較少，雨水沖洗作用也不明顯，所以這波影響，是很多條件綜合在一起導致。