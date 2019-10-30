光棍節不孤單！雙11到FRIDAYS消費 紐奧良牛排買1送1

2019-10-30 04:48 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



雙11原本只限於電商網購活動，但現在餐飲業者也想搭上風潮分杯羹，TGI FRIDAYS今年首度推出雙11狂歡日，選購指定牛排鐵板紐奧良牛排，可享有買1送1優惠，廣邀消費者邀三五好友一起趁優惠大口吃肉。王品集團旗下西堤牛排迎接18周年慶，推出消費3客套餐即享套餐85折，11月起凡是身分證含有1或8任一數字者到店消費，就可獲贈搖滾牛肋骨兌換券。

TGI FRIDAYS人氣餐點鐵板紐奧良牛排，主打炭烤至7分熟的4盎司沙朗牛排，再搭配茉莉米飯、烘烤蘑菇、青椒、紅椒，以及青花菜等配菜，佐以新鮮墨西哥番茄辣醬及法式紅酒牛排汁，豐富口感受到不少消費者喜愛。

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為了衝業績，TGI FRIDAYS搶搭雙11單棍節，首度規畫雙11狂歡日，只要11月11日當天到全台16家餐廳用餐，並點選指定牛排鐵板紐奧良牛排，就可以享有買1送1優惠，等於兩人前往用餐，現省下610元，平均每人300多元就可吃到。

此外，王品集團旗下的西堤牛排歡慶18周年，規畫好康優惠活動，除了平日出示專屬優惠券外，消費滿3客套餐就可享有套餐85折優惠，另11月起凡是身分證有1或8任一數字者，到店消費就送搖滾牛肋骨兌換券。2000年11月到2001年11月出生的消費者，持身分證消費，現場拍照打卡再送臺虎精釀。