只有30天！吃川夜宴麻辣鍋、玩賓果 送「施華洛世奇」
2019-10-29 23:47
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
麻辣火鍋「川夜宴無二火鍋」為慶祝一週年，自11月1日起至11月30日期間，推出感謝祭活動，只要在指定日期用餐，就能參加賓果遊戲，有機會獲得SWAROVSKI的水鑽太陽眼鏡、水鑽鋼筆等獎品。
鄰近行天宮商圈的「川夜宴無二火鍋」以吃到飽型態供應麻辣火鍋料理，並且提供多款各具特色的小菜搭配。本次所推出的週年慶活動，時間為一個月，活動期間內的每週一、三、五平日晚上19:30均會舉行賓果比賽，每天3場，當日第一個現場賓果連線成功的參賽者，就有機會獲得精品好禮。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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業者表示，本次的禮品有JUMMY CRYSTAL New York施華洛世奇SWAROVSKI水鑽系列設計，包括水鑽太陽眼鏡，水鑽鋼筆等禮品，共計100份，總價值超過20萬元。民眾只要來店用餐，推薦粉絲團，就可以獲得參賽機會。
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