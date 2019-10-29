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佳節限定必買！AVEDA推護色洗髮精、蘊活菁華系列禮盒

2019-10-29 22:46聯合報 記者陳立儀／即時報導

迎接年底佳節送禮檔期，AVEDA以10種瀕臨滅絕的台灣特有種生物為名，推出10款佳節禮盒，其中「台灣白海豚」禮盒更是全台限量僅有2,000組的必買清單；AVEDA並與FNG世代設計合作，推出使用100%回收塑膠製成的永續寶特袋，11月15日至2020年1月9日購買任一款AVEDA佳節禮盒就送，每人限領一份，數量有限送完為止。

融合零陵香豆、依蘭依蘭、橙等38種花植香甜氣息的AVEDA甜馨系列，去年首次上市便創下兩周內全美銷售一空的佳績，今年AVEDA再推出甜馨潤澤精華，是免沖洗護髮品，融合櫻花、甜杏仁油、辣木油的輕盈滋潤配方，適合中長髮使用，佳節禮盒限定不單售。AVEDA「台灣白海豚」佳節禮盒內含甜馨潤澤精華200ml與高人氣單品隨行按摩梳，售價1,680元。

AVEDA明星商品組合還包括「黃山雀」佳節禮盒，包含蘊活菁華洗髮精200ml、蘊活菁華滋養液150ml、蘊活菁華洗髮精50ml、泡沫雕50ml，告別細軟髮絲、養成如黃山雀羽冠一般的自信豐盈，售價3,780元；「蘭嶼金鳳蝶」禮盒包含護色洗髮精250ml、護色亮澤鎖色精華100ml、復原配方強效護髮乳25ml，售價2,000元；「黃胸黑翅螢」禮盒包含頭皮淨瑕潔膚凝膠150ml、迷迭薄荷洗髮精250ml、甜馨洗髮精250ml、純香洗髮菁250ml、純香沐浴乳50ml、潤手霜（純香）25ml等AVEDA經典洗沐商品，售價3,380元。

AVEDA「黃山雀」佳節禮盒，包含蘊活菁華洗髮精200ml、蘊活菁華滋養液150...
AVEDA「黃山雀」佳節禮盒，包含蘊活菁華洗髮精200ml、蘊活菁華滋養液150ml、蘊活菁華洗髮精50ml、泡沫雕50ml，售價3,780元。圖／AVEDA提供
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AVEDA「台灣白海豚」佳節禮盒內含甜馨潤澤精華200ml、隨行按摩梳，售價1,...
AVEDA「台灣白海豚」佳節禮盒內含甜馨潤澤精華200ml、隨行按摩梳，售價1,680元，全台限量2,000組。圖／AVEDA提供
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AVEDA「黃胸黑翅螢」禮盒包含頭皮淨瑕潔膚凝膠150ml、迷迭薄荷洗髮精250...
AVEDA「黃胸黑翅螢」禮盒包含頭皮淨瑕潔膚凝膠150ml、迷迭薄荷洗髮精250ml、甜馨洗髮精250ml、純香洗髮菁250ml、純香沐浴乳50ml、潤手霜（純香）25ml等AVEDA經典洗沐商品，售價3,380元。圖／AVEDA提供
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11月15日至2020年1月9日購買任一款AVEDA佳節禮盒就送永續寶特袋，每人...
11月15日至2020年1月9日購買任一款AVEDA佳節禮盒就送永續寶特袋，每人限領一份，數量有限送完為止。圖／AVEDA提供
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AVEDA「蘭嶼金鳳蝶」禮盒包含護色洗髮精250ml、護色亮澤鎖色精華100ml...
AVEDA「蘭嶼金鳳蝶」禮盒包含護色洗髮精250ml、護色亮澤鎖色精華100ml、復原配方強效護髮乳25ml，售價2,000元。圖／AVEDA提供
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AVEDA以10種瀕臨滅絕的台灣特有種生物為名，推出10款佳節禮盒。圖／AVED...
AVEDA以10種瀕臨滅絕的台灣特有種生物為名，推出10款佳節禮盒。圖／AVEDA提供
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AVEDA洗髮海豚
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