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敷面膜前必做4件事 以免沒功效！正確去角質有雞蛋肌

2019-10-29 21:08聯合報 記者劉小川／台北即時報導

冬天到了，對於皮膚的保養更是重要，當然不能缺少的是給肌膚不停補水。說到補水，「面膜」就是最好、最快讓肌膚吸收到養分的一種保養方式，通常大家習慣在睡前洗澡後，來張補水的面膜，為一整天的努力加分。結果不小心睡著的話，就會讓肌膚會出現更多狀況喔，以下整理幾點，將面膜的功效作用，更徹底發揮在肌膚上。

1.敷面膜之前，先做敏感測試

建議在使用一款新面膜的時候，可以先將面膜的精華液，塗抹於耳後，10分鐘後，若沒有出現敏感症狀，就代表你沒白花這面膜錢。

對於「懶癌」的患者，可以選擇用一些凝凍狀的面膜來取代片狀式面膜，這樣避免面膜紙隔夜使用，畢竟敷整晚，臉的毛細孔可能會因為面膜紙的不透氣，讓肌膚出現更多狀況。

2.敷臉前要先「蒸臉」

熱愛保養的人，家中都有一台蒸臉機為自己的肌膚更加的細緻，清潔，尤其在冬天，蒸臉其實是一個非常舒服，就像在家給自己的臉部做SPA。

在蒸臉的同時，毛細孔張開，當然保養品的吸收程度，也就會更提升了，不僅如此，如果你是屬於愛長痘痘的肌膚、毛孔粗大，還可以用蒸臉機之後再清潔一次臉部，對於臉部的深層髒污，可以更順利地帶出，但建議一周2至3次即可，一次別超過15分鐘。

3.敷臉前需要補水

敷臉之前，可以先拍些化妝水，可以讓後續的補水效果更加強。因為化妝水有許多功效，可以的毛孔先軟化角質層、舒緩肌膚，當然也就打開了吸收的通道，但請慎選化妝水，在購買化妝水前，請洽專櫃人員自己的肌膚狀況做決定。

4.敷面膜前做好去角質吸收更好

去角質已經成為喜愛保養的人，必要的一個步驟，當然我們知道，去角質是為了代謝臉上的老廢角質，加速臉部的新陳代謝，讓保養品吸收可以更完整，面膜的道理也是相同的。

但要注意去角質不能天天都做，正常建議只要一周2次即可，若是敏感性肌膚的話，市面上也有針對敏感性肌膚使用的去角質產品，當然敏感性肌膚的使用次數就會建議一周1次即可。

貼心小提醒：敷面膜前，除了以上4件事情外，特別注意敷面膜的時間，建議只要15~20分鐘即可，或遵照產品指示的說明時間來做，切勿想說多敷功效更好的可能性。

冬天保養最重要的就是補水，當然補水神器莫過於「面膜」是我們最重要的補水來源。圖／...
冬天保養最重要的就是補水，當然補水神器莫過於「面膜」是我們最重要的補水來源。圖／摘自 pexels
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在使用任何面膜保濕產品前，一定要事先做好臉部的清潔。圖／摘自 pexels
在使用任何面膜保濕產品前，一定要事先做好臉部的清潔。圖／摘自 pexels
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有「懶癌」症狀的患者，可將面膜紙改成晚安凍膜。圖／摘自 pexels
有「懶癌」症狀的患者，可將面膜紙改成晚安凍膜。圖／摘自 pexels
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想要面膜有效，當然蒸臉也是一個不錯的輔助方式。圖／摘自 pexels
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面膜患者
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