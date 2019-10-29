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跟女神穿同款！adidas Originals X BLACKPINK新品開賣

2019-10-29 19:55聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

運動潮牌近期又釋出一系列聯名新作！adidas Originals最新秋冬系列與KPOP女子天團BLACKPINK合作，以霸氣女神風格詮釋街頭時尚；Reebok則再次推出與超模Gigi Hadid攜手的聯名系列，由她親自操刀設計，打造出多款符合女性需求的單品。

韓國女子天團BLACKPINK由Jennie、 Lisa、Jisoo和Rosé組成，以獨特的音樂，以及大膽曲風受到粉絲喜愛，在她們為adidas Originals拍攝的全新形象大片中，BLACKPINK身暖色調的全新秋冬單品，少見的粉色迷彩印花和莓粉色，以高人氣工作套裝輪廓表現，搭配充滿時尚風格的R.Y.V系列服裝，輕鬆穿出極具街頭感的搭配。另推出各式風格外套，包括短版羽絨外套，完美修飾呈現俐落身形。

搭配的鞋款也很有看頭，以Home of Classics系列結合經典元素和當代風格，像是在鞋身和三條線的細節注入豐富的設計巧思，並以金標鞋舌作為系列的統一標誌。

而Reebok自從找來新生代超模Gigi Hadid代言後，每一次女神的演繹都在社群媒體上掀起話題。今年秋冬新推出的「Reebok × Gigi Hadid聯名系列」，設計靈感來自於童年回憶，在加州牧場長大的Gigi Hadid，非常喜歡戶外運動，於是設計出結合運動功能與時尚潮流結合的單品，包含可變化式背心、運動風格服飾及全新DMX鞋款、AZTREK鞋款。新系列商品已經在台正式開賣。

adidas Originals攜手最強女團BLACKPINK推出全新秋冬系列。...
adidas Originals攜手最強女團BLACKPINK推出全新秋冬系列。圖／adidas Originals 提供
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adidas Originals Home of Classics Superc...
adidas Originals Home of Classics Supercourt (男女鞋款)，售價3,490元。圖／adidas Originals 提供
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Gigi Hadid將運動的功能與時尚潮流融合，打造出全新系列商品。圖／Reeb...
Gigi Hadid將運動的功能與時尚潮流融合，打造出全新系列商品。圖／Reebok提供
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adidas Originals攜手最強女團BLACKPINK推出全新秋冬系列。...
adidas Originals攜手最強女團BLACKPINK推出全新秋冬系列。圖／adidas Originals 提供
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adidas Originals攜手最強女團BLACKPINK推出全新秋冬系列。...
adidas Originals攜手最強女團BLACKPINK推出全新秋冬系列。圖／adidas Originals 提供
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Reebok再次攜手國際超模Gigi Hadid推出全新聯名系列。圖／Reebo...
Reebok再次攜手國際超模Gigi Hadid推出全新聯名系列。圖／Reebok提供
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adidas Originals R.Y.V. HOODIE ，售價2,690元...
adidas Originals R.Y.V. HOODIE ，售價2,690元。圖／adidas Originals 提供
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adidas Originals R.Y.V. 短版羽絨外套，售價7,600元...
adidas Originals R.Y.V. 短版羽絨外套，售價7,600元。圖／adidas Originals 提供
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