跟女神穿同款！adidas Originals X BLACKPINK新品開賣

2019-10-29 19:55 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



運動潮牌近期又釋出一系列聯名新作！adidas Originals最新秋冬系列與KPOP女子天團BLACKPINK合作，以霸氣女神風格詮釋街頭時尚；Reebok則再次推出與超模Gigi Hadid攜手的聯名系列，由她親自操刀設計，打造出多款符合女性需求的單品。

韓國女子天團BLACKPINK由Jennie、 Lisa、Jisoo和Rosé組成，以獨特的音樂，以及大膽曲風受到粉絲喜愛，在她們為adidas Originals拍攝的全新形象大片中，BLACKPINK身暖色調的全新秋冬單品，少見的粉色迷彩印花和莓粉色，以高人氣工作套裝輪廓表現，搭配充滿時尚風格的R.Y.V系列服裝，輕鬆穿出極具街頭感的搭配。另推出各式風格外套，包括短版羽絨外套，完美修飾呈現俐落身形。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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搭配的鞋款也很有看頭，以Home of Classics系列結合經典元素和當代風格，像是在鞋身和三條線的細節注入豐富的設計巧思，並以金標鞋舌作為系列的統一標誌。