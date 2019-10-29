我建立防災社區 日專家來台助力

2019-10-29 19:32 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



水土保持局與日本京都大學防災研究合作簽約儀式。 主辦單位 分享 facebook 自主防災社區獲政府銅質認證，29日的「自主防災社區2.0 防災昇華向前行」典禮上，政府頒獎予44個優質自主防災社區表示鼓勵。水土保持局李鎮洋表示：「得獎社區都是模範生，期許未來有更多社區跟進防災思維。」會中也與受邀來台的日本防災所簽約，將共同合作推廣防災意識。

社區自發性防災

「藉由防災社區的推動，可以提高社會大眾的危機意識。」水土保持局局長李鎮洋表示，政府透過辦理優質自主防災社區認證活動，提升自主防災議題的能見度。

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因應全球暖化氣候變遷影響，發生多重災害的機率提高，像是大颱風導致土石流等，使民眾的生命財產倍受威脅。由過去的防災經驗來看，災害管理不單僅是事發後的反應措施，更應注重事前的災害預防，在政府支援的力量到達前，民眾自主防災的作為極其關鍵。

基礎防災最有效

李鎮洋說：「敏督利颱風造成松鶴部落的財產損失，卻沒人命的傷亡，還有日本阪神大地震因事前防災，減少許多生命財產的損失，都顯示自助、人助的重要性。」有鑑於此，政府特別與日本京都大學防災研究所合作，並邀請其專家來台進行防災教育推廣，也推出「自主防災社區2.0推動計畫」要讓全民參與。

李鎮洋局長表示，將考量村里的環境、文化及人文條件不同，依據不同的風險給予對應的輔導策略，導入專業團隊的力量協助，頒獎則是鼓勵更多人推動防災工作。也指出防災社區的建立不但提昇意識，還能凝聚民眾的認同感與向心力。

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