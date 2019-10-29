湛盧咖啡X哈根達斯 四款聯名甜點驚艷味蕾
2019-10-29 18:45
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
隨著秋天的到來，各式甜點充滿了醇厚的氣息，精品手沖連鎖湛盧咖啡首次跨界與Häagen-Dazs聯名，攜手開發出四款甜點，以法文Mariage為主軸推出「婚禮」四部曲，希望消費者享用的同時，感受讓時間暫停、味蕾驚艷的美食體驗。
使用Häagen-Dazs今年9月上市最新職人嚴選系列「日式焙茶拿鐵」、「義式布朗尼瑪奇朵」冰淇淋，湛盧咖啡師將此獨特風味以Mariage 概念，分別搭配三種不同風味咖啡，包括酸質細膩的水洗耶加雪啡、香料茶感的坦尚尼亞，以及層次分明的經典V21。湛盧咖啡創辦人廖國明表示，品牌經營17年，一直以透過咖啡創造更美好生活為目標，經過數月的醞釀，藉由台灣最好的咖啡與世界最好的冰淇淋結合，呈現出四款美好搭配。
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分別於湛盧咖啡五家門市推出指定品項，像是台大、瑞光門市限定「一部曲:蕉織啡悅時光x水洗耶加雪啡」，由香蕉、巧克力與義式布朗尼冰淇淋結合酸質細膩的水洗耶加；忠孝、大安門市限定「二部曲:御前品相思x坦尚尼亞」，焙茶與抹茶雙重饗宴，搭上蜜紅豆以及香氣甜潤順口的手沖坦尚尼亞；市府門市限定「三部曲:梨不開焙茶x經典V21」層次分明的手沖V21，搭配焙茶與洋梨層層堆疊的細膩口感；忠孝、瑞光門市限定「四部曲:啡嚐想樂雙享盤+經典V21、坦尚尼亞」約會最適合的分享盤，一次享用二種風味冰淇淋及咖啡。
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