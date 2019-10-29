「生活工場」拚雙11！限時指定品項加11元多一件

2019-10-29 18:25 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



網購雙11年度大檔即將到來，實體通路也搶攻商機，生活工場即日起至11月17日加碼推出限時指定品項加1元多一件、任選兩件特價111元等，除了生活小物、餐廚用具、趣味椅凳等之外，大型家具也同步下殺。

生活工場周年慶自9月底開跑，祭出全館8折起及多項高CP值商品，10月中旬再推出第二波加碼，即日起至11月17日限時指定品項加11元多一件的品項包括繽紛色彩搭配北歐風童趣圖案的QQ鐵桶收納椅系列，原價1,250元、活動期間兩件特價1,261元；食尚大理石紋多功能組為簡約質感的餐廚用具，原價450元、活動期間兩件特價461元。

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