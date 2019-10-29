仙氣爆棚！文青插畫頌讚文藝女神 Aesop繆思禮盒絕美

2019-10-29 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



文青品牌Aesop每年都會給大家最棒的禮物選品，即將到來的2020年，Aesop將為大家呈現什麼樣的質感文藝與身體護理呢？自古以來，人們一直將繆思譽為文化、文學和藝術領域的靈感之源，Aesop在2019年底推出讚頌遠古希臘神話中的文藝女神－繆思禮盒。

不斷尋覓著藝術靈感的Aesop，為每一位文青及粉絲們總帶來令人驚奇及適合送禮的最佳選品，該系列包括兩款護膚禮盒、一款家居三件組、一款身體保養兩件組及一款手部和身體保養四件組。

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Aesop創意總監瑪莎•梅雷迪思（Marsha Meredith）說道「希望以此讚頌千百年來孕育藝術並啟迪音樂家、作家和演藝家的神話人物」也是這次的年度禮盒主題的主要軸心，禮盒包裝皆由藝術家喬瓦尼•加西亞-費內奇（Giovanni Garcia-Fenech）設計5款外包裝插畫，設計理念分別代表音樂、舞蹈、歷史、喜劇和史詩，像是Aesop對於這些藝文活動及文學的重視。

詼諧的圖像從早期現代主義和古希臘陶器繪畫中汲取靈感，展示了女神頑皮的一面，賞心悅目，禮盒的名稱均選用傑里米•朗德（Jérémy Landes）設計的「輕語」（Le Murmure）字體印製，該字體是由Velvetyne Type Foundry發布。