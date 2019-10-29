Panasonic粉金色吹風機台灣限定 小宅家電體貼單身需求

2019-10-29 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



美型設計、節能省電、智慧功能幾乎已成為現代家電的基本要素，隨著家庭型態改變，家庭成員數減少、小宅當道，體積小巧、一機多工的家電更是越來越受歡迎。

Panasonic秋季新商品發表會推出全系列家電新品，包括台灣限定粉金色奈米水離子吹風機、日本製可用App控制的智慧電冰箱、自動精準投入洗劑的滾筒洗衣機，還有針對小宅推出，僅一杯手搖飲重的迷你除塵神器，以及20L微波爐、4人份IH電子鍋、9L電烤箱等，將於今年11月至2020年第一季之間陸續上市。

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新推出的Panasonic日本製電冰箱，全新開發「新鮮急凍結」功能，以5倍速冷凍，不僅能保存食材新鮮美味，就連平常需要花時間冷卻凝固的甜點也能快速完成，留住美味還能避免細菌孳生。搭配Smart App，除了可檢視用電量、控制冰箱溫度與功能，還可進行食材管理。

而帶起頭髮保養概念吹風機風潮的Panasonic奈米水離子吹風機，今年在功能上沒有大幅更新，而是在外型色彩玩花樣。將於12月在台推出台灣獨賣的粉金色EH-NA9B，同樣具備5種美髮潤肌模式，運用奈米水離子保濕科技，雙倍礦物負離子抗UV、減少髮尾分岔，特殊吹嘴設計更能提升速乾效率。