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Panasonic粉金色吹風機台灣限定 小宅家電體貼單身需求

2019-10-29 17:37聯合報 記者黃筱晴／即時報導

美型設計、節能省電、智慧功能幾乎已成為現代家電的基本要素，隨著家庭型態改變，家庭成員數減少、小宅當道，體積小巧、一機多工的家電更是越來越受歡迎。

Panasonic秋季新商品發表會推出全系列家電新品，包括台灣限定粉金色奈米水離子吹風機、日本製可用App控制的智慧電冰箱、自動精準投入洗劑的滾筒洗衣機，還有針對小宅推出，僅一杯手搖飲重的迷你除塵神器，以及20L微波爐、4人份IH電子鍋、9L電烤箱等，將於今年11月至2020年第一季之間陸續上市。

新推出的Panasonic日本製電冰箱，全新開發「新鮮急凍結」功能，以5倍速冷凍，不僅能保存食材新鮮美味，就連平常需要花時間冷卻凝固的甜點也能快速完成，留住美味還能避免細菌孳生。搭配Smart App，除了可檢視用電量、控制冰箱溫度與功能，還可進行食材管理。

而帶起頭髮保養概念吹風機風潮的Panasonic奈米水離子吹風機，今年在功能上沒有大幅更新，而是在外型色彩玩花樣。將於12月在台推出台灣獨賣的粉金色EH-NA9B，同樣具備5種美髮潤肌模式，運用奈米水離子保濕科技，雙倍礦物負離子抗UV、減少髮尾分岔，特殊吹嘴設計更能提升速乾效率。

另外，針對消費者出國旅行、出差也想帶著慣用美容家電的需求，Panasonic也開發了一系列適用國際電壓的商品，包含全新EH-NA55吹風機、電鬍刀、電動牙刷等，不僅體積精巧好攜帶，更讓人就算出國在外，也依然隨時亮麗登場。

Panasonic將於12月推出台灣限定版粉金色EH-NA9B奈米水離子吹風機，...
Panasonic將於12月推出台灣限定版粉金色EH-NA9B奈米水離子吹風機，建議售價5,490元。記者黃筱晴／攝影
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小宅當道，Panasonic推出符合小家庭需求、體積更精省的4人份IH電子鍋，建...
小宅當道，Panasonic推出符合小家庭需求、體積更精省的4人份IH電子鍋，建議售價5,490元。記者黃筱晴／攝影
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Panasonic推出一系列適用國際電壓的美容家電，包含全新EH-NA55吹風機...
Panasonic推出一系列適用國際電壓的美容家電，包含全新EH-NA55吹風機、電鬍刀、電動牙刷等，出國也能隨時亮麗登場。記者黃筱晴／攝影
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功能更升級、10人份大容量的Panasonic全自動雙研磨美式咖啡機。記者黃筱晴...
功能更升級、10人份大容量的Panasonic全自動雙研磨美式咖啡機。記者黃筱晴／攝影
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Panasonic Smart App讓使用者可透過手機隨時檢視冰箱狀況、溫度功...
Panasonic Smart App讓使用者可透過手機隨時檢視冰箱狀況、溫度功能調節，還能管理食材庫存。記者黃筱晴／攝影
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吹風機奈米出國
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