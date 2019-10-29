誠品迷必備神卡！全新「台新街口聯名卡」享最高8%回饋
2019-10-29 17:21
聯合報 記者徐力剛
/台北即時報導
文青們有福嘍！看好行動支付商機，台新銀行攜手街口支付打造全新「台新街口聯名卡」即日開放申辦，凡綁定街口支付App於15大指定通路消費，最高享8%回饋，連文青最愛誠品書店也適用此優惠，回饋的街口幣將直接存入帳戶，刷愈多回饋愈多。
全新「台新街口聯名卡」適用立即綁卡服務，消費者收到核卡通知即可在APP綁定聯名卡，立馬享受8%超回饋。好康再加碼，同步推出「特定月份享驚喜回饋」活動，指定商圈消費享15~100%隨機現金回饋（限2019年11～12月）；在指定商圈外全通路消費，額外享1~100%隨機返現回饋，最高回饋8888元（限2019年11月1~7日、2019年12月1~7日、2020年1月1~7日、2020年3月1~7日）
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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歡慶「台新街口聯名卡」上市，綁定街口支付消費最高回饋6%，15大指定通路加碼享8%優惠，包括7-ELEVEN、頂好超市、JASONS、台灣大車隊、大都會衛星、台北101、微風、環球購物中心、誠品、三創生活、CITYLINK、頂呱呱、清心福全、CoCo都可茶飲及天仁茗茶等。
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