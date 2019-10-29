身分證有「1」或「8」 西堤牛肋排免費招待

2019-10-29 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



成立於2001年的西堤牛排今年18歲，相關慶生優惠，除了平日出示專屬優惠券，消費3客套餐即享套餐85折優惠，並於11月起加碼第2波優惠活動，凡身份證字號含有「1」或「8」任一數字者，持身分證件消費就送「搖滾牛肋骨」兌換券乙張(價值396元)，各店數量有限，送完為止。

此外，凡2000年11月~2001年11月出生者(年滿18未滿19)，持身份證件入店消費，現場拍照打卡再加贈臺虎精釀啤酒乙罐，包括剛上市就被掃到大缺貨「長島冰啤」，以及網路討論度超高的「925拉格」、「日出柳丁」、「莓納斯誕生」等四種口味。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

西堤也在周年慶期間舉辦「18歲夢想歡聚派對」，只要在西堤facebook粉絲專頁活動PO文，留言寫下「18歲夢想」，最多按讚數的留言，西堤招待你與18位好友一同到西堤開party！可指定全台任一門店用餐，總計19名歡聚趴踢的餐點費用，由西堤買單。

西堤也導入全新的品牌識別，更換新LOGO，首家3.0嶄新LOGO概念店台北南東店也已於日前開幕。同時推出秋冬新菜，包括以鐵板盛裝的10盎司超大份量「肩胛菲力牛排」，「肉肉控鐵板牛排」，以及令人驚艷的「極厚熔岩起司牛肉堡」。