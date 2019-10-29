用文藝保養氣質？品牌推出繆思女神禮盒
2019-10-29 17:17
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
因應年底送禮季節，許多香氛保養品牌會推出妝包精美的禮盒，搶攻送禮市場；澳洲品牌Aesop將於11月1日起在台推出年度禮盒，今年的年度禮盒以古希臘神話中的文藝女神繆思為主題，選出五款女神故事，搭配紐約藝術家喬瓦尼加西亞-費內奇的繆思插畫，展現知性與幽默特色。
人們一直將繆思譽為文化、文學和藝術領域的靈感之源，Aesop本次挑選了分別代表音樂、舞蹈、歷史、喜劇和史詩的五位女神，搭配護膚、身體保養和家居產品推出五款禮盒，—兩款護膚禮盒、一款家居三件組、一款身體保養兩件組以及一款手部和身體保養四件組。
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各款禮盒的包裝均採用可重複使用的棕褐色旅行包，色彩的封套上印有喬瓦尼加西亞-費內奇設計的原創繆思插畫，以及她們各自的標誌性象徵，插畫中的女神豐潤圓滿的身材，頑皮又可愛，與一般想像中的女神模樣大異其趣 ，令人不禁莞爾一笑。
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