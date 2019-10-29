外送商機堪憂？糕餅公會理事長：預估未來可突破500億

2019-10-29 16:46 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



近年外送平台風生水起，雖然日前美食外送員交通意外事件頻傳，仍澆不息年輕世代賺錢慾望，台北市糕餅公會理事長周正訓今日出席「美國乳酪 冬季開趴」活動分享，目前全台外送餐飲產值約300億，預計2~3年可突破500億大關，外送商機潛力無限，現今已有許多烘焙業者加入外送平台，仍不忘提醒年輕人賺錢也需注意安全。

周正訓指出，拜科技快速發展之賜，現代「宅」經濟當道，未來世代的派對社交文化，將由餐廳逐漸走回家中，不出門也能一指搞定生活大小事。美國乳品協會看好商機，攜手北市糕餅公會合作舉辦「美國乳酪 冬季開趴」活動，聯合15家烘焙名店推出「派對點心」，搶攻消費者商機。

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本次活動各大品牌共襄盛舉，加入美國乳酪為食材入饌，打造美味糕點產品，帶來全新味覺饗宴，包括阿默蛋糕、一之軒、郭元益、法蘭司烘焙、聖瑪莉、非凡烘焙、MissV、丹蜜爾、超品起司烘焙工坊、維也納烘焙坊、喜之坊、聯瑜烘焙、廣聯西點麵包、二和珍及巴黎十五等。

美國乳品出口協會台灣代表陳麗瓊說，美國乳酪年產量高達534萬頓，為全球最大乳品生產＆出產國，目前外銷品項逾2000種，日前更獲得2019 World Cheese Awards冠軍殊榮，名聲享譽全球。據統計，美國乳酪在全台乳酪市場占比約25%，地位舉足應重，此次與糕餅公會合作，希望將高品質美國乳酪帶給台灣消費者，藉由生活化的派對點心，將最美味食物分享給大家。