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不分區立委內定名單曝光？ 國民黨回應了

放大百倍加形狀識別 5分鐘找出三千煩惱絲問題

2019-10-29 16:45經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

有一句廣告台詞「頭髮是女人的第二張臉」，但是以往女性保養肌膚仍以臉部為主，身體次之，對於秀髮呢？除了吹整染燙，保養做了多少？

貴婦品牌Sisley表示，過去大家注重臉部保養，經常忽略髮肌和髮絲的保養 ，但研究指出，頭皮肌膚的老化是臉部的六倍；研究市場趨勢發現，在美國越來越多時尚人士重視保養髮肌如同照顧肌膚一般，除了秀髮表面的美麗外 ，同時也重視髮肌的舒適感和潔淨感。

髮肌的結構、作用機制和影響因子都與臉部肌膚類似，加上現代人生活形態的改變，如壓力、疲勞、空氣品質、飲食不均等，以及對頭髮造型的需求，如吹、整、 染、燙的普及，都會影響到髮肌的健康。

Sisley旗下髮妝品牌Hair Rituel推出「頂級智慧科技髮肌檢測儀」，透過精光學儀器能放大110倍檢測髮肌狀況，並利用高科技形狀識別技術，演算診斷髮肌和髮絲狀況。

只需5分鐘，使用七個不同的參數分析頭皮和頭髮纖維，了解髮肌角質平整性，髮肌敏感性，髮絲密度，髮肌保水度以及毛孔狀況；也能檢測髮絲的直徑和毛鱗片狀況。然後針對個人髮肌健康，提供更加合適的護理和服務。

只要5分鐘就可以檢測出髮肌健康狀況的頂級智慧科技髮肌檢測儀，然後對症下藥找出適合...
只要5分鐘就可以檢測出髮肌健康狀況的頂級智慧科技髮肌檢測儀，然後對症下藥找出適合自己的髮肌保養方式。圖/Hair Rituel提供
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