呼叫台中炸雞控！「拿坡里炸雞店」台中首店在這

2019-10-29 16:37 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



網路票選最好吃的炸雞店之一的拿坡里炸雞店，今年7月推出全台首間「農安店」門市後，桃園二店、新店三店也接續登場。現在，台中的炸雞控們也有口福了，第五間門市就選在台中愛買復興量販店B1開幕，粉絲們快相約大吃一波。

全台第五間門市，同時也是台中第一間的「拿坡里炸雞專賣店」，即日起進駐南區復興路上的愛買量販內，除了販售2款不同口感的招牌口味「義式炸雞」與「脆皮炸雞」，還有以蔥香蒜辣拌炒、有滿滿台式風味的炸雞、刷醬炸雞等多種口味選項。另外，同步販售酥炸時蔬、超長30cm的長薯條「薯第一」、台式點心「銀絲卷」等人氣炸物，讓粉絲們可以大飽口福。

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此外，深耕台灣市場20年的SUBWAY，為了提供顧客更多元的餐點與服務，今年陸續推出多項新產品，包含新口味「酪梨泥」與麵包新選擇「火焰烤餅」、「香烤起司披薩」，同時，也與國際品牌雀巢共同合作，開始在店內提供雀巢義式現磨咖啡、泰式奶茶、抹茶拿鐵等，提供顧客更多元的選擇。

「拿坡里炸雞專賣店 復興店」

地址：台中市復興路一段359號B1(愛買復興量販店)

營業時間：11:00-21:30

門市電話：04-2265-5961