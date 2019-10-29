干貝壽司1元！海壽司秋季新品上桌 指定日用餐享88折
2019-10-29 15:53
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
時序進入秋冬，連鎖迴轉壽司「海壽司」也遵循時令，推出白甘、現撈水章魚、松葉蟹等秋季新品。配合百貨週年慶，除了推出獨家限定的新品外，還有鹽之花炙青甘加1元多1貫、干貝握壽司1元等優惠。在11月指定日期，來店消費還可享88折折扣。
海壽司本次秋季所推出的「白甘」，帶有嚼勁的口感與特殊的油脂香氣；經由師傅切成薄片的生章魚，保有鮮甜滋味，另有炙燒後更顯香氣的章魚小物，其他還有松葉蟹軍艦、柚香焦糖鮭魚、炙燒秋刀魚等秋季新品，單品售價40元起。
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配合11月20日至12月4日京站百貨週年慶，館內的海壽司推出獨家限定餐點「干貝肚樂彩の丘」，每份150元。11月25日至11月29日期間，還有期間限定的「鹽之花炙青甘」加1元多1貫（每組限1份），以及干貝握壽司1元（每日限10份）等優惠。12月11日，並有限量20份的百元生魚片。
在11月期間，海壽司也推出「豐一足食」活動，每逢1日（1日、11日、21日）來電消費，即可享原價品項88折的優惠，配合會員方案，還能享百元紅包禮。
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