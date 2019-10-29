因為這2大因素！LVMH集團欲入主Tiffany
這幾日時尚產業最受關注的消息就是奢侈品龍頭的LVMH集團有意入主紐約珠寶品牌Tiffany & Co.（簡稱Tiffany），這項交易並非空穴來風，根據《彭博社》的報導，LVMH集團也證實了這項消息。不過Tiffany不滿目前的開價，仍在協商中，但倘若最終併購成功，這將創下LVMH集團最高金額的交易案。
然而，不少人會不禁想問，旗下已擁有寶格麗（BVLGARI）、Chamuet和FRED等珠寶品牌後，為什麼LVMH集團還想買下Tiffany？這或許與集團的全球佈局有關，依據7月時所公布的財報，在珠寶與腕表的部分，對比去年同期仍成長了8％，不過與集團中的時尚、香水與美妝等部門相比，成長幅度仍不夠多。因為目前全球的高級珠寶與腕表的消費市場仍蓬勃發展，而且在對手的開雲、歷峰集團，該品項的表現更是亮眼。同時，LVMH集團從去年開始整頓旗下有男裝路線的精品品牌後，在今年也獲得了成長雙位數的回報，因此自然就把下一步瞄準腕表與珠寶部門。
2020年1月將舉辦首屆的LVMH瑞士製表展，就是集團主席Bernard Arnault重新擘畫腕表與珠寶部門的第一步，而近期想買下Tiffany便是他想強化整體市場佔有率的第二步。因為，即使寶格麗、Chamuet等品牌的年度銷售表現不俗，但產品線仍不若Tiffany從入門、婚戒、高級珠寶，還有今年將加入的男士珠寶那樣的完整。若是納入了Tiffany，集團更可以一舉攻克美國市場，這也是為何路易威登（Louis Vuitton）也要在美國境內開設皮具工廠的原因之一。
而此刻則是買下Tiffany的最佳時刻，在集團珠寶品牌的夾殺之下，今年第一季的銷售就下降了3％，淨利潤則下降多達12％，在全球的主要市場表現皆不佳。以併購起家的Bernard Arnault自然不會放過這個機會，讓集團的珠寶銷售網絡變得更綿密，所以才會對Tiffany出價。在2017年，LVMH集團才斥資約66億美元買下Dior時裝的股份，而Tiffany目前市值約120億美元，據《彭博社》的報導指出，市場專家認為成交金額將有機會上看150億美元，但Bernard Arnault是否會認為划算的交易？就待雙方董事會的磋商了。
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