從奴隸少女到浴場服務生 古羅馬人帶你遊歷史

2019-10-29 15:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



跟著古羅馬人遊歷史！牛津大學古代史博士馬提札克寫作《古羅馬24小時歷史現場》 （聯經出版），別出心裁，請出奴隸少女、烘焙師傅、元老院議員、維斯塔貞女、浴場服務生等數十個古羅馬角色，以古羅馬入夜後24小時為軸，輪番親身演出古羅馬一日，在情節中生動帶出古羅馬社會特色、制度，趣味又富知識性。

全書以小說體裁書寫，佐以各歷史文獻乃至古羅馬雕塑、場景等，例如奴隸少女如何侍奉女主人，配上描述此場景的古浮雕畫面，讓人物彷彿跳出來，創意巧思讓人讚嘆。

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作這構思，在這本書裡，帶領讀者一起看到羅馬的各種日常。為此他安排在24小時內「跟拍」多位羅馬市民，完成一整天的故事接力──從元老院議員到奴隸、從女祭司到妓女、從守夜人到洗衣女──由此交織出具有層次羅馬社會浮世繪。

像奴隸少女，這輩子唯一的家就是主人的家，因為在階級的分類上，她是一名「家生奴」，也就是在主人家出生的奴隸。確實她的外貌與舉止，都直指她的父親就是「家父長」本人，也就是家裡的男主人。 10年半前，主人恐怕跟某個女僕亂來過，而女孩就是當時懷上的種。因為母親是奴隸，加上沒有認祖歸宗，所以不論在法律或在習俗上，女孩都從一出生就是個奴隸至今。