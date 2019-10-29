財務困難！台灣第1座慰安婦紀念館改營運時段
2019-10-29 15:17
聯合報 記者葉冠妤
／台北即時報導
台灣第1座以慰安婦為主軸的「阿嬤家-和平與女性人權館」，座落於大稻埕街區，2016年底開幕至今近3年，因營運狀況不佳，今在臉書發布聲明稿表示，從11月起對外開放時間改為僅有周六、周日上午10點到下午5點，周一到周五暫不開放，僅供團體預約參觀。
聲明稿指出，「阿嬤家-和平與女性人權館」2016年12月，在社會各界高度期待與國內外夥伴的大力贊助下正式成立，開館至今將近3年來，透過常設展呈現「慰安婦」歷史真相與阿嬤們的生命故事，成為台灣民眾，甚至是日韓各國訪客了解「慰安婦」議題的重要館場，同時舉辦各種女性人權及和平教育相關的演講、座談會、工作坊、影展，作為人權教育基地，去年更與荷蘭「安妮之家」跨國合作舉辦「安妮與嬤相遇˙看見女孩的力量」特展，重現戰爭下女性不凡力量。
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婦女救援基金會表示，作為一個資源不豐富的民間團體，獨立經營一座博物館實屬困難重重，從籌備、成立到營運，婦援會在龐大資金缺口壓力下，咬牙苦撐兩年多，不得不為了因應人事及其他成本開銷，忍痛調整營運時段，也盼外界理解過渡時期的權宜之計，期待財務抒緩後，能逐步恢復正常營運。
聲明稿提及，自2019年11月起，「阿嬤家－和平與女性人權館」對外開放時間改為周六、周日上午10點至下午5點，周一至周五則僅限團體預約參觀。
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