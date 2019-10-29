親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

財務困難！台灣第1座慰安婦紀念館改營運時段

2019-10-29 15:17聯合報 記者葉冠妤／台北即時報導

台灣第1座以慰安婦為主軸的「阿嬤家-和平與女性人權館」，座落於大稻埕街區，2016年底開幕至今近3年，因營運狀況不佳，今在臉書發布聲明稿表示，從11月起對外開放時間改為僅有周六、周日上午10點到下午5點，周一到周五暫不開放，僅供團體預約參觀。

聲明稿指出，「阿嬤家-和平與女性人權館」2016年12月，在社會各界高度期待與國內外夥伴的大力贊助下正式成立，開館至今將近3年來，透過常設展呈現「慰安婦」歷史真相與阿嬤們的生命故事，成為台灣民眾，甚至是日韓各國訪客了解「慰安婦」議題的重要館場，同時舉辦各種女性人權及和平教育相關的演講、座談會、工作坊、影展，作為人權教育基地，去年更與荷蘭「安妮之家」跨國合作舉辦「安妮與嬤相遇˙看見女孩的力量」特展，重現戰爭下女性不凡力量。

婦女救援基金會表示，作為一個資源不豐富的民間團體，獨立經營一座博物館實屬困難重重，從籌備、成立到營運，婦援會在龐大資金缺口壓力下，咬牙苦撐兩年多，不得不為了因應人事及其他成本開銷，忍痛調整營運時段，也盼外界理解過渡時期的權宜之計，期待財務抒緩後，能逐步恢復正常營運。

聲明稿提及，自2019年11月起，「阿嬤家－和平與女性人權館」對外開放時間改為周六、周日上午10點至下午5點，周一至周五則僅限團體預約參觀。

「阿嬤家-和平與女性人權館」位於大稻埕街區，是台灣第第1座以慰安婦為主軸的場館。...
「阿嬤家-和平與女性人權館」位於大稻埕街區，是台灣第第1座以慰安婦為主軸的場館。圖/擷取自阿嬤家臉書
分享

人權慰安婦戰爭
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

干貝壽司1元！海壽司秋季新品上桌 指定日用餐享88折

2019-10-29 15:53

因為這2大因素！LVMH集團欲入主Tiffany

2019-10-29 15:37

從奴隸少女到浴場服務生 古羅馬人帶你遊歷史

2019-10-29 15:18

朴敏英「甜笑示愛」？ 薄紗玫瑰洋裝穿出超強仙氣

2019-10-29 14:19

台鐵鐵路便當節 重現昔日手翻茶、「比珍奶夯」的飲料

2019-10-29 13:09

PRADA全台首家OUTLET進駐華泰名品城 Miu Miu也買得到

2019-10-29 12:24

U值媒／李安導演選擇的荊棘之路

2019-10-29 11:38

鐵路便當節將至 連台鐵「局長都沒看過」的便當亮相

2019-10-29 11:13

熱門文章

減肥長期吃水煮餐 小心減出問題

2019-10-28 17:15

「送錢給你為何不花？」領券卻不去逛 夜市抵用券使用率不到3成

2019-10-29 00:47

東北風晚間增強 北台灣轉濕涼

2019-10-28 21:12

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top