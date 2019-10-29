「溫州大餛飩」帽T賣到斷貨 台網友笑：這是員工制服？
2019-10-29 14:49
聯合報 記者黃仕揚
／台北即時報導
這幾年日本掀起一股「哈台熱潮」！不僅觀光人數增加，甚至連時尚品牌都把台灣小吃融入設計，推出街頭巷尾常見的餐飲連鎖店「溫州大餛飩」為主題的連帽潮T，許多台灣網友得知，不禁莞爾說到「這是員工制服吧！」、「以後在後面貼菜單都變潮牌啦！」。
這幾年台灣靠軟實力反攻日本，不僅來台觀光人數逐年增加，許多美食也成為日本人的心頭好，甚至也有團體到東京等大城市策展，介紹台灣在地的文創好物。
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日前有個日本品牌Aevil Labels就以台灣生活為靈感，將台灣常見的飲食連鎖店「溫州大餛飩」印上服飾，從官網販售的純灰色連帽衫可以看見胸前有「溫州大餛飩」及「蛋炒飯」等字樣，背後則是將「溫州大餛飩」的菜單給複製貼上，隱約還可看見店家地址是在台北東區的忠孝東路，讓人不禁會心一笑。這件帽T定價為9,900元日圓，折合台幣接近3,000元，目前官網上面已經完售。
但其實將台灣小吃印上潮服不只這一樁，先前知名潮帽品牌New Era就曾推出推出「台灣風情」限定版9FORTY帽款，將台灣夜市文化像是珍珠奶茶、炸雞排，還有「夜市小遊戲」舉凡射飛鏢、撈金魚、套圈圈、吊酒瓶或是彈珠台等，都變身成為設計圖樣，將在地文化與時尚潮流重新詮釋且完美搭配。
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