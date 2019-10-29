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朴敏英「甜笑示愛」？ 薄紗玫瑰洋裝穿出超強仙氣

2019-10-29 14:19聯合報 記者吳曉涵／即時報導

秋冬的氣溫和多個重要節日氣氛總是讓人非常想談戀愛，向來浪漫的Valentino今年以「愛情與詩歌」為題，在秋冬透過多個與戀人相關的符碼呈現充滿詩意的服飾單品，搭配品牌標誌性的飄逸、脫俗設計風格，可以說是讓一票女星輪番搶穿。

創意總監Pierpaolo Piccioli選擇以相擁的戀人、玫瑰、鎖鍊以及詩詞字句等作為印花、嵌花和緹花元素，純白的透膚薄紗洋裝在領口繫上一個蝴蝶結，優雅形象讓韓國女星「金秘書」朴敏英展現出女神氣質，相擁的戀人圖樣搭配她的甜美笑容也像是在對粉絲示愛。妮可基嫚（Nicole Kidman）的深色洋裝配上玫瑰鎖鍊輔以蕾絲與粉色天鵝絨嵌飾圖紋，流露成熟高貴的女人味，安海瑟薇（Anne Hathaway）選穿印有鎖鍊和黑色玫瑰的襯衫洋裝，俐落之中保有少女情懷。而「驚奇隊長」布麗拉森（Brie Larson）以A字印花圖紋短洋裝搭配黑色皮革斗篷，混搭出柔美與強悍的衝突感，誰說浪漫的同時不能耍帥？

「我開始設計這組系列時，思考的是詩歌，因為詩很接近高級訂製服，是一種屬於過去與當下的東西。你可以透過穿衣來找到自己的詩句。」Pierpaolo Piccioli表示。用高級訂製的手法重新詮釋新時代的浪漫主義，也是Valentino透過設計所給予這個世界的溫暖詩句。

VSLING戀人圖紋嵌飾相機包，67,000元。圖／Valentino提供
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玫瑰鎖鏈圖紋鉚釘裝飾托特包，66,500元。圖／Valentino提供
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安海瑟薇選穿印有鎖鍊和黑色玫瑰的襯衫洋裝，俐落之中保有少女情懷。圖／Valent...
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妮可基嫚的深色洋裝配上玫瑰鎖鍊輔以蕾絲與粉色天鵝絨嵌飾圖紋，流露成熟高貴的女人味...
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玫瑰鎖鍊圖紋運動鞋，33,200元。圖／Valentino提供
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「驚奇隊長」布麗拉森以A字印花圖紋短洋裝搭配黑色皮革斗篷，混搭出柔美與強悍的衝突...
「驚奇隊長」布麗拉森以A字印花圖紋短洋裝搭配黑色皮革斗篷，混搭出柔美與強悍的衝突感。圖／摘自IG
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「金秘書」朴敏英穿上戀人圖紋雪紡洋裝，飄逸優雅的線條展現出姣好氣質。圖／Vale...
「金秘書」朴敏英穿上戀人圖紋雪紡洋裝，飄逸優雅的線條展現出姣好氣質。圖／Valentino提供
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