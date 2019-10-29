台鐵鐵路便當節 重現昔日手翻茶、「比珍奶夯」的飲料

2019-10-29 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



第五屆鐵路便當節周五11月1日起一連四天在台北車站大廳登場，共計展出40餘款便當。台鐵說，活動現場會重現手翻茶技藝以及一款「比珍奶還夯的飲料」，也會有復刻版的藍皮列車，請民眾拭目以待。

去年台鐵便當狂銷1053萬個，今年鐵路便當節主題緊扣「移動的美好」，祭出12款台鐵便當，其中，由台北鐵路餐廳製作的日式鱻烤鮭魚便當單價最高，一個要價200元，吸引目光。

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除了便當外，台鐵局長張政源說今年活動也復刻許多50、60年代回憶。他說，以前有個蘇打冰淇淋，比珍珠奶茶還夯，現在已經絕版，「希望把這個殘念找出來、復刻出來」。他說，該飲料是用黑松汽水加小美香草冰淇淋，有興趣的民眾可以來鐵路便當節現場品嘗。

此外，台鐵局說這次也會重現手翻茶技藝，每天一場，今天記者會特別邀手翻茶杯達人侯壽興現身示範給媒體看，一隻手拿茶壺一隻手完成泡茶，令人嘖嘖稱奇。

侯壽興說，在以前的對號車列車，旅客上車後會先發茶葉給旅客挑，有花茶、紅茶、綠茶，挑好後就把茶葉撕開放杯蓋，使用車上現燒的熱開水沖給旅客喝。

他說，一個服務生負責兩節車廂的沖泡工作，最大考驗要翻杯，車上很晃還要穩住，最怕燙到客人，車上訓練要防止燙到客人。他說，「以前搭對號車比搭飛機還享受」， 除了茶還有分送報紙、雜誌、毛巾服務，搭配台鐵便當，給旅客最高享受。