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PRADA全台首家OUTLET進駐華泰名品城 Miu Miu也買得到

2019-10-29 12:24聯合報 記者江佩君／即時報導

全台擁有最多一線精品OUTLET的GLORIA OUTLETS華泰名品城，又新增了全台首家「PRADA OUTLET」，且同時店內還可以買到Miu Miu與PRADA男裝配件，店內品項齊全且擁有不少品牌經典款，且OUTLET價「小資女」即可入手，昨日開幕，現場就有頗高的提袋率。

這間PRADA OUTLET位於華泰二期，旁邊就是GUCCI OUTLET。面積佔了華泰名品城原本兩個店鋪的規模，故品項選擇齊全，且進了許多品牌經典款，像是PRADA經典尼龍包、鍊帶包，還有Miu Miu經典抓皺包，以及PRADA信封長夾、實用的短夾，都可找得到。且款式以簡約經典的實用款居多，最對精品愛好者的喜好。

據現場購物者指出，PRADA OUTLET價格蠻好入手，像是幾千初頭可買到名片夾、1萬多元可買到皮夾。

另外，GLORIA OUTLETS華泰名品城年底前還陸續有精品報到，將再迎來全台首家、近年在全球都受年輕世代、時尚潮人歡迎，為潮流指標的精品品牌。另外，Kate Spade預計11月底進駐。屆時，華泰名品城全台唯一擁有最齊全的國際精品陣容，又將再進階提升。

PRADA OUTLET店內也有男裝配件。圖／摘自GLORIA OUTLETS華...
PRADA OUTLET店內也有男裝配件。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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全台首家「PRADA OUTLET」進駐GLORIA OUTLETS華泰名品城。...
全台首家「PRADA OUTLET」進駐GLORIA OUTLETS華泰名品城。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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PRADA信封長夾與短夾。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
PRADA信封長夾與短夾。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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款式有許多PRADA簡約經典款。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉...
款式有許多PRADA簡約經典款。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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店內也買得到Miu Miu。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
店內也買得到Miu Miu。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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PRADA實用的素面短夾。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
PRADA實用的素面短夾。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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店內也買得到Miu Miu。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
店內也買得到Miu Miu。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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全台首家「PRADA OUTLET」進駐GLORIA OUTLETS華泰名品城。...
全台首家「PRADA OUTLET」進駐GLORIA OUTLETS華泰名品城。圖／摘自GLORIA OUTLETS華泰名品城粉絲團
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PRADA
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