雙11購物兩極化 高單價公仔與低價牙膏衛生紙都狂賣

2019-10-29 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



每年的雙11，大家到底買了什麼？根據電商業者的統計，過去一年來大賣的商品「落差」很大，例如露天拍賣開闢了美國eBay的跨境電商後，台灣藝人代言的Crest牙膏大賣；開闢日本樂天的跨境平台後，DHC的維他命排名前三大。對比這些便宜、大賣的商品，高價的特定款公仔、限定版精品，台灣用戶買起來也毫不手軟。為了了解品味千變萬化的消費者，AI也要不斷學習進步。

電商全面參與雙11，今年邁入第2年，去年雙11熱賣的商品五花八門，3C、流行商品照慣例熱賣，但具備平台補貼優惠加上信用卡贈品的儲值禮券也銷售得很好；衛生紙銷售爆大量，有些企業用戶幾乎買了一整年的衛生紙用量。

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Yahoo奇摩購物事業群統計，去年雙11購物節，賣得最好的是3C、生活、流行類商品較熱銷，不過前三大熱賣產品並非高價iPhone手機或電腦，而是濾水器、精品包及掃地機器人。根據Yahoo奇摩統計，雙11檔期期間每10秒賣出一個濾水器、每20秒賣出一個精品包、每10分鐘賣出一台掃地機器人。在無卡分期助攻下，機車銷售量也創下前年同期28倍的好成績。吸引網路家庭、台灣樂天等電商都投入無卡分期服務，衝刺高價產品。