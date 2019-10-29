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電商拚雙11 露天、LINE購物尬跨境購物

2019-10-29 11:57經濟日報 記者彭慧明／即時報導

台灣電商重視雙11，跨境電商也成為兵家必爭之地。網路家庭集團旗下露天拍賣昨(28)日宣布，除了本地賣家外，首次推出跨境雙11，結盟美國eBay與日本樂天Rakuten超過千萬項商品，從11月1日起開始一個月跨境電商運費補貼計畫。LINE 購物宣布今（29）日起到11月11日止串聯旗下購物、品牌名店、旅遊、酷券、官方嚴選等五大平台，與台灣綜合電商、海外購物平台結盟，狂撒1,000萬點數、結合1800家電商夥伴打雙11。

露天市集總經理曾薰儀表示，今年第一次做整合型跨境電商雙11，有超過50萬位海外賣家，7,000萬件以上商品參與，其中約有1,100萬多項商品免運費優惠。她表示，今年以來啟動跨境電商後，商品數量龐大，露天啟動AI技術協助辨識商品並排序、推薦消費者，科技帶動今年的露天雙11商機。

她指出，過去大家聽到跨境電商，就是自己找海外電商平台，學習適應規則與翻譯內容。露天今年推出美、日跨境平台後，以AI協助精選商品、翻譯品項，也可以用台灣信用卡、台幣結帳。

露天為了打響跨境電商，超過1,100萬項商品免運。露天表示，與日本樂天會以分拆方式補貼運費，消費1,200元運費折半、消費滿兩千就免運費；對eBay賣家則是提高曝光率、由賣家吸收運費。曾薰儀指出，運費仍是門檻，近期露天已經開始尋找集運商，要降低運費對跨境電商的影響，雙11後持續強化跨境電商商機。

LINE昨天宣布，旗下五大平台與台灣綜合電商、海外購物平台結盟，組成「1111全球狂購節」，今年LINE購物也加強自身的 AI 智慧比價搜尋，協助用戶在高達3,000萬個購物品項中更精準找到適合的商品。並以高額LINE點數回饋，預計將發出超過千萬點的 LINE POINTS 點數，砸錢讓用戶買到賺到。

電商雙11LINE
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