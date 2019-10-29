電商拚雙11 露天、LINE購物尬跨境購物

2019-10-29 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／即時報導



台灣電商重視雙11，跨境電商也成為兵家必爭之地。網路家庭集團旗下露天拍賣昨(28)日宣布，除了本地賣家外，首次推出跨境雙11，結盟美國eBay與日本樂天Rakuten超過千萬項商品，從11月1日起開始一個月跨境電商運費補貼計畫。LINE 購物宣布今（29）日起到11月11日止串聯旗下購物、品牌名店、旅遊、酷券、官方嚴選等五大平台，與台灣綜合電商、海外購物平台結盟，狂撒1,000萬點數、結合1800家電商夥伴打雙11。

露天市集總經理曾薰儀表示，今年第一次做整合型跨境電商雙11，有超過50萬位海外賣家，7,000萬件以上商品參與，其中約有1,100萬多項商品免運費優惠。她表示，今年以來啟動跨境電商後，商品數量龐大，露天啟動AI技術協助辨識商品並排序、推薦消費者，科技帶動今年的露天雙11商機。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

她指出，過去大家聽到跨境電商，就是自己找海外電商平台，學習適應規則與翻譯內容。露天今年推出美、日跨境平台後，以AI協助精選商品、翻譯品項，也可以用台灣信用卡、台幣結帳。

露天為了打響跨境電商，超過1,100萬項商品免運。露天表示，與日本樂天會以分拆方式補貼運費，消費1,200元運費折半、消費滿兩千就免運費；對eBay賣家則是提高曝光率、由賣家吸收運費。曾薰儀指出，運費仍是門檻，近期露天已經開始尋找集運商，要降低運費對跨境電商的影響，雙11後持續強化跨境電商商機。

LINE昨天宣布，旗下五大平台與台灣綜合電商、海外購物平台結盟，組成「1111全球狂購節」，今年LINE購物也加強自身的 AI 智慧比價搜尋，協助用戶在高達3,000萬個購物品項中更精準找到適合的商品。並以高額LINE點數回饋，預計將發出超過千萬點的 LINE POINTS 點數，砸錢讓用戶買到賺到。