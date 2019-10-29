鐵路便當節將至 連台鐵「局長都沒看過」的便當亮相

2019-10-29 11:13 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ／台北即時報導



去年鐵路便當節因普悠瑪翻覆事故停辦、今年台鐵恢復舉辦，將於11月1日起一連四天在台北車站大廳登場。除台鐵的五個餐廳參與外，更邀請到日本、斯里蘭卡、法國、瑞士與國內外16家鐵路代表共25家業者共襄盛舉，最吸睛的是一款要價200元的便當。

台鐵局說，為了讓民眾搶先聞香，首度舉行互動式的「開香聞」分享會，當場隨機抽籤，再根據抽籤結果吃便當。演藝文創才子黃子佼、台灣國民女孩阿喜、台灣史旅行研究者劉克襄與台鐵局長張政源，今天一同公開本屆12款經典與創新台鐵便當，包含宜蘭櫻桃鴨風味便當、原鄉三拼便當、原菇素食便當、紅藜蒲燒鯛便當、香烤雞腿排便當、日式鱻烤鮭魚便當、五穀素鰻魚便當、迷迭香雞腿排便當、洄瀾馬告雞腿便當、花東特蔬便當、普羅旺斯羅勒烤腿排便當、彩虹莊園便當。

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台鐵局說，這次展出的12款便當由車勤部七堵餐務室、高雄鐵路餐廳、台北鐵路餐廳、台中鐵路餐廳、車勤部花蓮餐務室研發製作，其中，由台北鐵路餐廳製作的日式鱻烤鮭魚便當單價最高，一個要價200元。

張政源說，今天的活動是熱身，藉由直播跟大家介紹台鐵便當有傳統也有創新，「創新便當自己也沒看過，也很好奇」，對台鐵內部的創意感到非常開心。提著台鐵便當搭台鐵火車，也跟今年主題「移動的美好」相呼應。黃子佼說最喜歡吃台鐵的豆干，阿喜則喜歡黃色的醃蘿蔔。

張政源說，這次有很多亮點，除了主視覺注入藍皮列車元素，也把藍皮列車拉進現場，沒有機會去南迴體驗的可以來現場感受一下懷舊風情。他說，這次林務局也來賣便當，結合生態跟火車，呈上里山便當；並邀鬍鬚張、福井食堂來參加，「不只參展他們也來PK」。

台鐵局說，除了美味外，今年更多了一種復刻風情，再現民國64年的台北鐵路餐廳，回味古早蘇打冰淇淋的難忘滋味。

黃子佼現場分享難得一見的黑膠唱片收藏；阿喜述說兒時記憶的鐵道旅遊小故事；劉克襄則細數每一個便當的在地風味與特色，更以說書人的感性，分享了台灣不為人知的鐵道秘境。手翻茶杯達人侯壽興現身，邀貴賓一同體驗與回味這專屬技藝，更同時公布本次周邊商品的紀念款手翻茶杯。

台鐵局說，本次限定製作的周邊商品更有設計師林正達設計的四款限量票卡，還有台鐵局與泰山茶之初首度跨界合作的「台鐵✕泰山茶之初限定藍皮包裝烏龍茶」，除將顏色復刻至最相近台鐵局造漆廠時期的藍皮色外，也將時代的印記轉刻在瓶身上，希望在品嚐台鐵便當同時，喝一口好茶，回味每一次搭乘台鐵列車移動的美好。