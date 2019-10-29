新竹豐邑喜來登推線上旅展 最殺優惠搶先開賣

2019-10-29 11:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ／新竹即時報導



飯店旅遊業年度盛事—台北國際旅展將於11月初登場，「新竹豐邑喜來登大飯店」為回饋民眾能即時享用最佳折扣，搶先於10月30日起至11月21日推出多項超值餐券、住宿券，除了於飯店現場販售，更同步推出「官網線上旅展」，讓外地民眾也能輕鬆選購各項優惠商品。

每年熱銷的美食餐券，今年推出低至6折的超級折扣，「盛宴自助餐廳 平日午茶券」原價693元，特價550元，另有團購回饋，買20張加贈1張，揪團更超值；喜愛沙拉輕食的民眾不能錯過的「大廳酒吧 半自助午餐券/蛋糕券」，原價748元，特價600元，可享用「半自助午餐」或兌換700元以下的整模蛋糕，另享買10張送1張的超值回饋，買越多省越多。

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參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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四大人氣餐廳「盛宴自助餐廳」、「迎月庭日式料理」、「邀月亭鐵板料理」、「采悅軒中餐廳」聯合推出「美饌四選雙人餐券」，每張優惠1,600元，可依餐廳不同提供至多3人用餐的超值優惠，或折抵餐廳消費2,000元，享受中、西、日式美食的自由選擇；「采悅軒中餐廳」招牌片皮鴨推出創新32種口味新吃法，讓美味再升級，「八色脆皮片皮鴨三吃券」原價每隻2,728元，旅展優惠價每隻1,800元，每券加贈私房泡菜飯，另享買五張送一張半隻鴨券、買十張送一張全鴨券的雙重回饋。

除了優惠的美食餐券外，新竹喜來登也推出超值住宿券「豪華客房雙人住宿券」特價4,599元，不僅折扣下殺33折，再加贈「300元餐飲抵用券」，回饋民眾住宿同時輕鬆加選五星美食。新竹喜來登與企業旗下姐妹飯店「豐邑逢甲商旅」共同推出低至26折的聯合住宿券，「新竹喜來登×豐邑逢甲商旅二選一住宿券」，每張5,999元，可入住「新竹喜來登」家庭客房一晚，或選擇「豐邑逢甲商旅」雙人房連續住宿兩晚，或一次入住「豐邑逢甲商旅」兩間客房。