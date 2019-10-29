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LINE購物1111全球狂購節開跑 狂灑千萬LINE POINTS

2019-10-29 10:49聯合報 記者黃筱晴／即時報導

LINE購物自即日起至11月11日止，串聯旗下LINE購物、LINE品牌名店、LINE旅遊、LINE酷券、LINE官方嚴選等5大平台並與台灣綜合電商、海外購物平台結盟組成超強聯盟，推出「1111全球狂購節」，活動期間預計將狂灑上千萬LINE POINTS點數，每日驚喜彩蛋不間斷。

根據LINE購物上線近2年累積的交易資料分析顯示，超過8成的用戶喜歡在擁有眾多商品的平台上多方比價後再行動，比價後交易成功的比例也相對更高。為了幫助消費者更快找到適合的商品，LINE購物持續優化搜尋功能，除了AI智慧比價搜尋功能，為了滿足用電腦網購的用戶，也推出Chrome擴充功能比價插件「LINE購物賺點小幫手」，整合超過400多家購物網站，用戶在瀏覽網站或是於搜尋引擎查找店家或商品時，可即時於頁面確認可享有之 LINE POINTS 點數回饋，讓用戶點在雙11活動期間不漏接任何優惠訊息。

LINE購物「1111全球狂購節」將推出數波優惠活動，首波從即日起至11月4日推出「超級比價王」熱搜字挑戰，答對即可參加抽獎，20萬點LINE POINTS大放送；即日起至11月10日上線之「超級夥伴日」，則推出每日限定平台夥伴優惠，限時加碼最高LINE POINTS 10%點數回饋。此外，還有11月5～10日推出許願點一下抽1元iPhone，以及雙11當日分享活動好康即有機會獲得LINE POINTS萬點紅包抽獎、指定平台購物加碼11%等，想買什麼趕快趁雙11檔期下單。

LINE購物「全球狂購節」開跑，即日起至雙11期間，每天都有限時優惠及賺點活動。...
LINE購物「全球狂購節」開跑，即日起至雙11期間，每天都有限時優惠及賺點活動。圖／LINE提供
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