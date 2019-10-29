LINE購物1111全球狂購節開跑 狂灑千萬LINE POINTS 2019-10-29 10:49
聯合報 記者
黃筱晴
／即時報導
購物自即日起至11月11日止，串聯旗下LINE購物、LINE品牌名店、LINE旅遊、LINE酷券、LINE官方嚴選等5大平台並與台灣綜合電商、海外購物平台結盟組成超強聯盟，推出「1111全球狂購節」，活動期間預計將狂灑上千萬LINE POINTS點數，每日驚喜彩蛋不間斷。 LINE
根據LINE購物上線近2年累積的交易資料分析顯示，超過8成的用戶喜歡在擁有眾多商品的平台上多方比價後再行動，比價後交易成功的比例也相對更高。為了幫助消費者更快找到適合的商品，LINE購物持續優化搜尋功能，除了AI智慧比價搜尋功能，為了滿足用電腦網購的用戶，也推出Chrome擴充功能比價插件「LINE購物賺點小幫手」，整合超過400多家購物網站，用戶在瀏覽網站或是於搜尋引擎查找店家或商品時，可即時於頁面確認可享有之 LINE POINTS 點數回饋，讓用戶點在
活動期間不漏接任何優惠訊息。 雙11 剩餘的活動金幣 枚
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完) 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎) 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
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LINE購物「1111全球狂購節」將推出數波優惠活動，首波從即日起至11月4日推出「超級比價王」熱搜字挑戰，答對即可參加抽獎，20萬點LINE POINTS大放送；即日起至11月10日上線之「超級夥伴日」，則推出每日限定平台夥伴優惠，限時加碼最高LINE POINTS 10%點數回饋。此外，還有11月5～10日推出許願點一下抽1元iPhone，以及雙11當日分享活動好康即有機會獲得LINE POINTS萬點紅包抽獎、指定平台購物加碼11%等，想買什麼趕快趁雙11檔期下單。
LINE購物「全球狂購節」開跑，即日起至雙11期間，每天都有限時優惠及賺點活動。圖／LINE提供 分享
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