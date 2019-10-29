台灣虎航po圖透露新航點 虎將變雷神索爾秒被猜中

2019-10-29 03:55 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



又可以搶便宜機票了！台灣虎航10月28日於官方粉絲團po出3張圖，分別是吉祥物虎將的手、耳朵，以及化身雷神索爾的模樣，要粉絲看圖猜新航點位置，結果許多網友一看就秒猜中新航點是首爾，開心得直呼終於等到這個新航點開了。

台灣虎航於官方粉絲團透露即將開新航點消息，用3張照片暗示新航點位置，包含台灣虎航吉祥物虎將的手、耳朵以及拿鐵鎚化身雷神索爾的照片，諧音「手（首）耳（爾）」，讓不少網友一看會心一笑，立刻猜中新航點就是首爾。

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根據台灣虎航規畫，桃園飛仁川航線預計在2020年1月3日開航，初期每周3班往返，預計3月底後增班至天天飛。至於時間以紅眼班機為主，台北晚上10點出發，凌晨1點半到首爾。返程首爾時間凌晨2點半，於台北時間凌晨4點15分抵達。