說走就走小旅行！酷航推促銷 新加坡、曼谷最低65折起
2019-10-29 03:27
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
隨時來趟說走就走的小旅行，酷航10月29日、30日推出限時2天的促銷活動，最低為台北飛新加坡65折起，其他如大阪、東京、曼谷、首爾等台灣人喜愛旅遊城市，最低7折起。
酷航自10月29日早上7點到10月30日11點59分推出飛常酷優惠活動，台北、高雄飛新加坡，或是台北飛往首爾、曼谷、札幌、東京，高雄飛大阪等城市，最低折數從65折到85折間，出發時間最晚為2020年3月28日為止。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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酷航針對長程線同步祭出優惠，包含澳洲伯斯、黃金海岸、墨爾本、雪梨，希臘雅典、德國柏林等，皆有最低8折起優惠。出發時間為2019年11月14日前、2020年1月6日到1月16日、2020年2月3日到3月28日間。
此外，酷航表示，目前酷航基地已正式搬遷到新加坡樟宜機場第一航廈，自2019年7月開始，已透過電子郵件、行動 App與社群媒體上廣宣航廈轉移訊息，並進行營運與系統測試，其中包含兩次的試飛，確保旅客及時獲得幫助。此次轉移航廈，也可望帶動未來數年內實現2位數增長率。
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