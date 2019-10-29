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台灣首間文青咖啡館如何誕生 台灣美術團體發展史解密

2019-10-29 02:13聯合報 記者陳宛茜／即時報導

台灣第一間文青咖啡館，是明星咖啡館還是田園、朝風咖啡館？如把時間推到日治時代，台灣第一間文青咖啡館，應該是位於台北新公園（二二八公園）的Lion（公園獅）咖啡館。讓這座咖啡館變成文青聚會所的，得歸功於日本畫家石川欽一郎創辦的藝文團體「番茶會」。

「台灣美術團體發展史料彙編出版計畫」昨舉行發表會。此一計畫由國美館委託藝術家出版社執行，邀請國內知名美術史學者進行田野調查、資料收整及編寫，累積一千個以上美術團體資料，為台灣美術研究寫下嶄新里程碑。國美館館長林志明、藝術家出版社社長何政廣、書系顧問黃光男、審查委員林保堯、謝東山、廖新田及廖仁義，叢書作者白適銘、賴明珠、黃冬富與盛鎧，多位前輩藝術家及美術團體代表人等出席，場面熱鬧盛大。

叢書包含由白適銘撰稿的「日治時期美術團體（1895-1945）」、黃冬富撰稿的「戰後初期美術團體（1946-1969）」、賴明珠撰稿的「解嚴前後美術團體（1970-1990）」，以及由盛鎧撰稿的「1991年後美術團體（1991-2018）」等四輯，收錄1895年至2018年間於台灣成立的美術團體。

根據「日治時期美術團體」一書研究，「番茶會」由石川欽一郎發起，1913年2月2日成立於台北新公園Lion咖啡廳

新公園是台灣第一個現代化公園。開園後來客不多，讓當時的台北廳長井村大吉相當苦惱。有人建議在公園內設咖啡館聚集人氣，Lion咖啡廳因此誕生。Lion咖啡廳是1912年12月開幕，咖啡廳開幕不到三個月，「番茶會」便誕生了。

Lion在開幕當天施放煙火，並找來上百名藝妓擔任服務員，成功創造話題。但Lion咖啡館可以人氣不墜，跟番茶會有莫大關係。

番茶會成立的會旨是「大家歡聚一起吃煎餅、喝番茶，談些輕鬆話題」，會員包括畫家、建築師、律師、記者、醫師等，每月第一周的星期日舉行文化界聚會，以茶代酒，討論各種話題。會中除了書談、雜談，畫家也會將近作陳列於會中，還會即席揮毫，畫家共同揮筆作畫、其他人則在其上書寫題詩。

根據「台灣日日新報」記載，1913年4月13日，番茶會還曾模仿東晉書聖王羲之的蘭亭集會，舉行「蘭亭紀念會」，報導認為，此會「促使日本人將眼光轉向台灣人的生活、自然、景觀等，導引了探索台灣自身的美學。」

番茶會向所有人開放，只要繳交會費便可成為會員，活動主題橫跨繪畫、文學、歷史和宗教，成為日治初期的「台灣社交界名物」；並影響了「台灣素人寫真會」，1917年起以Lion為固定聚會的場所。

透過番茶會、台灣素人寫真會的牽線，Lion成為台灣「文青」的聚集場所。後來增建為兩層樓洋房，二樓可舉辦畫展、攝影展，還能容納小型劇團演出，可以說是現代複合式藝文空間的濫觴。

文化部次長蕭宗煌指出，畫會團體在台灣近現代美術發展歷程中具有關鍵性的角色。文化部支持國美館規劃編印「 台灣美術團體發展史料彙編」，整理日治時期、戰後初期、解嚴前後、截至2018年期間之美術團體資料，探討在時代轉變與美術發展歷程中，美術團體的多元面向與時代意義，作為研究台灣美術史的工具書，為重建台灣藝術史奠定重要的深遠基石。

台灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895-1945）。圖／藝術家出...
台灣美術團體發展史料彙編1：日治時期美術團體（1895-1945）。圖／藝術家出版社提供
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咖啡館咖啡廳文青
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