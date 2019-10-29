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原來西裝這樣穿最帥！羅伯派丁森、喬歐文「黑衣」圈粉

2019-10-29 01:44聯合報 記者吳曉涵／即時報導

美國電影藝術與科學學院（AMPAS）主辦的年度學院主席獎（Governors Awards）典禮昨日於好萊塢舉行，現場眾星雲集，非常熱鬧，想當然明星們無不穿出最隆重的服裝參與這場電影盛會。而今年最搶眼的莫過於羅伯派丁森（Robert Pattinson）和喬歐文（Joe Alwyn）這兩大帥哥，他們以從裡到外、從頭到腳「一身黑」的西裝造型現身，超級有型又帥氣，想必又要圈粉無數了。

羅伯派丁森以Dior黑色西裝配黑襯衫與黑色領結、黑皮鞋，領片的光澤增添優雅韻味與正式感，不愧是新任蝙蝠俠，把「一身黑」造型駕馭得如此完美，讓人更加期待他在電影中的演出。

而喬歐文身上穿的西裝與襯衫則是出自Ermenegildo Zegna去年才推出的XXX系列，這個系列主要是將街頭時尚注入精緻剪裁，主打年輕鮮明特質。細看喬歐文的西裝外套不只有紋路細節，領片也由不同花色的布料拼接，他捨去領結只內搭襯衫，整體看來更加率性但又不失隆重。回想今年不斷傳出關於喬歐文與女友泰勒絲已經訂婚的消息，現在看到男方的西裝造型如此帥氣，也讓人忍不住想快點看到結婚當天這位新郎的造型會有多讓人驚艷囉！

羅伯派丁森以一身Dior黑色西裝現身年度學院主席獎。圖／摘自IG
羅伯派丁森以一身Dior黑色西裝現身年度學院主席獎。圖／摘自IG
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喬歐文穿Ermenegildo Zegna XXX系列西裝出席年度學院主席獎。圖...
喬歐文穿Ermenegildo Zegna XXX系列西裝出席年度學院主席獎。圖／摘自IG
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羅伯派丁森以一身Dior黑色西裝現身年度學院主席獎。圖／摘自fashionsiz...
羅伯派丁森以一身Dior黑色西裝現身年度學院主席獎。圖／摘自fashionsizzle.com
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喬歐文穿Ermenegildo Zegna XXX系列西裝出席年度學院主席獎。圖...
喬歐文穿Ermenegildo Zegna XXX系列西裝出席年度學院主席獎。圖／摘自IG
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西裝電影蝙蝠
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