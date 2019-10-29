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超模卡拉上海同框李易峰 挺泰格豪雅限量腕表問世

2019-10-29 01:26聯合報 特派記者曾智緯／上海即時報導

繼摩納哥、利曼、紐約與東京之後，泰格豪雅（TAG Heuer）選在上海曝光Monaco系列紀念腕表的第5只作品，為此，超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與李易峰還首次同框，演繹全新配色的Monaco 2009–2019限量典藏版腕表。

就像50年前震驚全球表壇一樣，泰格豪雅為了發表全新的Monaco限量典藏版腕表，特意包下近期才在浦東一帶開業的夜店，舉辦紀念活動。品牌就藉由場內環繞螢幕與不停變化的燈光效果，加上動畫的設計，凸顯了每一只腕表所象徵的年代，最後由兩位品牌大使在黑暗中登台，替現場參與的嘉賓展示這為了紀念50周年而生的系列作品。在黃浦江畔的夜景襯托下，讓這場腕表活動顯得更迷人，也傳遞出泰格豪雅想在傳統製表中，增添科技、前衛感，與年輕市場接軌。

但為什麼是上海？就如同品牌全球總裁Stéphane Bianchi所說「上海是他看過變化最快的城市」，他沒說出口的是中國市場仍是泰格豪雅目前業績佔比最高的地區，因此這也是他繼摩納哥後唯一參與的紀念腕表上市活動，同行的還有LVMH集團太子Frédéric Arnault。聽到這樣的話，身為半個地主的李易峰更打趣的說「這可能是Stéphane此生做過最好的決定」，而超模卡拉亦表示喜歡上海，她每回來此都會去唱KTV，直率的回答讓人莞薾。不過，當晚除了手表的曝光活動之外，更多的話題是在李易峰以新的髮型現身，卡拉更是直接在舞台上摸起來，並說「我也想剪一顆」，羨煞了台下不少粉絲。

全新的Monaco 2009–2019限量典藏版腕表，延續了前4只的創作概念，外型承襲1969年3月所推出的第一只Monaco系列計時碼表的特色，參考賽車手的需求，讓按把保持在表殼右側，調校的表冠則在左側。而這系列的最後一只作品，為了反映所象徵的2009年至2019年氛圍，採用了炭黑色當作表盤設計，這讓白色的計時盤更為突出，而且秒針與小秒針皆為醒目紅色，配色大膽。而跟其他同系列紀念腕表，不同的是利用了噴砂處理的不鏽鋼當作表殼，霧面的質感與黑色穿孔皮表帶，風格顯得低調內斂。但不變的是限量169只，據了解，台灣也只能配到一只表，另外品牌還會推出全球僅50個的套表組合，同樣引起藏家們的關注。

超模卡拉迪樂芬妮（左）與李易峰一同展示全新的Monaco 2009–2019限量...
超模卡拉迪樂芬妮（左）與李易峰一同展示全新的Monaco 2009–2019限量典藏版腕表。特派記者曾智緯／攝影
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為了反映所象徵的2009年至2019年氛圍，採用了炭黑色當作表盤設計，這讓白色的...
為了反映所象徵的2009年至2019年氛圍，採用了炭黑色當作表盤設計，這讓白色的計時盤更為突出，而且秒針與小秒針皆為醒目紅色，配色大膽。特派記者曾智緯／攝影
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從活動會場外，泰格豪雅就設置了搭配五款腕表所代表年份場景，供來賓拍照、打卡。特派...
從活動會場外，泰格豪雅就設置了搭配五款腕表所代表年份場景，供來賓拍照、打卡。特派記者曾智緯／攝影
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泰格豪雅包下浦東近期開業的夜店，舉辦Monaco系列紀念腕表活動。特派記者曾智緯...
泰格豪雅包下浦東近期開業的夜店，舉辦Monaco系列紀念腕表活動。特派記者曾智緯／攝影
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（左起）泰格豪雅亞洲區總裁Romain Millet、全球總裁Stéphane ...
（左起）泰格豪雅亞洲區總裁Romain Millet、全球總裁Stéphane Bianchi、超模卡拉迪樂芬妮與李易峰，一同現身上海活動。特派記者曾智緯／攝影
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品牌還會推出全球僅50個的套表組合，除了最新的Monaco 2009–2019限...
品牌還會推出全球僅50個的套表組合，除了最新的Monaco 2009–2019限量典藏版腕表之外，連同之前發表的表款，搭配成套。特派記者曾智緯／攝影
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泰格豪雅Monaco 2009–2019限量典藏版腕表，不鏽綱表殼搭載Calib...
泰格豪雅Monaco 2009–2019限量典藏版腕表，不鏽綱表殼搭載Calibre 11自動上鍊計時機芯，限量169只，約21萬5,400元。圖／TAG Heuer提供
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在Monaco系列紀念腕表活動的入口處，還陳列了多款骨董Monaco系列計時碼表...
在Monaco系列紀念腕表活動的入口處，還陳列了多款骨董Monaco系列計時碼表，讓觀賞者感受新舊差異。特派記者曾智緯／攝影
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腕表上海品牌
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