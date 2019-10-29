超模卡拉上海同框李易峰 挺泰格豪雅限量腕表問世

2019-10-29 01:26 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 曾智緯 ／上海即時報導



繼摩納哥、利曼、紐約與東京之後，泰格豪雅（TAG Heuer）選在上海曝光Monaco系列紀念腕表的第5只作品，為此，超模卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）與李易峰還首次同框，演繹全新配色的Monaco 2009–2019限量典藏版腕表。

就像50年前震驚全球表壇一樣，泰格豪雅為了發表全新的Monaco限量典藏版腕表，特意包下近期才在浦東一帶開業的夜店，舉辦紀念活動。品牌就藉由場內環繞螢幕與不停變化的燈光效果，加上動畫的設計，凸顯了每一只腕表所象徵的年代，最後由兩位品牌大使在黑暗中登台，替現場參與的嘉賓展示這為了紀念50周年而生的系列作品。在黃浦江畔的夜景襯托下，讓這場腕表活動顯得更迷人，也傳遞出泰格豪雅想在傳統製表中，增添科技、前衛感，與年輕市場接軌。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

但為什麼是上海？就如同品牌全球總裁Stéphane Bianchi所說「上海是他看過變化最快的城市」，他沒說出口的是中國市場仍是泰格豪雅目前業績佔比最高的地區，因此這也是他繼摩納哥後唯一參與的紀念腕表上市活動，同行的還有LVMH集團太子Frédéric Arnault。聽到這樣的話，身為半個地主的李易峰更打趣的說「這可能是Stéphane此生做過最好的決定」，而超模卡拉亦表示喜歡上海，她每回來此都會去唱KTV，直率的回答讓人莞薾。不過，當晚除了手表的曝光活動之外，更多的話題是在李易峰以新的髮型現身，卡拉更是直接在舞台上摸起來，並說「我也想剪一顆」，羨煞了台下不少粉絲。