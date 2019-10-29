入耳式AirPods Pro來了 具主動降噪功能 10月30日上市

2019-10-29 00:38 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



蘋果無預警發表了全新設計的AirPods Pro，告別了原本AirPods被網友說是棉花棒的造型，改採入耳式設計，更輕巧、可防汗抗水，還具備主動降噪功能，更驚喜的是，10月30日立刻首波開賣！

延續原本AirPods令眾多使用者喜愛的真無線設計，配對方式也同樣簡易。改採入耳式設計的AirPods Pro隨附3種不同大小、柔軟且富有彈性的矽膠耳塞套，舒適貼合使用者耳廓，加強配戴密合度也讓聲音表現更提升。創新的透氣系統更能維持壓力均衡，降低入耳式設計中常見的不適感。

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AirPods Pro新增的「主動式降噪」功能會以每秒200次的頻率持續針對每個耳朵與耳機貼合度調節聲音訊號，採用與先進軟體相結合的雙麥克風配置，第一個麥克風為外向式，可偵測並分析環境噪音，並在噪音觸及聽者的耳朵前，發出旗鼓相當的抗噪波加以抵消；而第二個內向式麥克風則朝向耳內聆聽，讓AirPods Pro偵測到剩餘的噪音並予以抵銷。

為了滿足不同使用環境需求，AirPods Pro也提供了另一個「通透」模式，可在使用者聆聽音樂之餘，同時還能聽到周遭環境的聲音，無論是外出跑步時收聽交通狀況，還是早上通勤期間聽取捷運的重要通知。在此模式下可確保使用者自己的聲音聽起來自然，同時讓音訊持續完美播放。

至於要如何快速切換不同模式呢？除了可以透過iPhone或iPad的控制中心輕點音量滑桿控制，或是在播放音樂時輕點Apple Watch上的AirPlay圖像進行控制設定之外，也直接透過耳機柄上創新的力度感測器，直接在AirPods Pro上快速切換。